B a r i , 7 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I n t r a p r e n d e r e i l f u t u r o . E ’ q u e s t o i l p e n s i e r o i n t o r n o a l q u a l e s i è s v o l t a q u e s t a m a t t i n a l a c e r i m o n i a d i i n a u g u r a z i o n e d e l l ’ a n n o a c c a d e m i c o d e l l ’ U n i v e r s i t à L u m G i u s e p p e D e g e n n a r o . I l p r e s i d e n t e d e l c d a E m a n u e l e D e g e n n a r o n e l c o r s o d e l s u o i n t e r v e n t o h a v o l u t o r i c o r d a r e i l f o n d a t o r e d e l l a L u m , i l s e n a t o r e G i u s e p p e D e g e n n a r o “ a c u i o g g i i n t i t o l i a m o q u e s t a a u l a m a g n a e i l c u i r i c o r d o è r i m a s t o i n d i m e n t i c a b i l e n e l l ’ a n i m o d e i t a n t i c h e l o h a n n o c o n o s c i u t o e d a p p r e z z a t o . L a s u a v i s i o n e e i l s u o i n s t a n c a b i l e i m p e g n o h a n n o g e t t a t o l e f o n d a m e n t a d i q u e s t a i s t i t u z i o n e , t r a s f o r m a n d o i n r e a l t à q u e l l o c h e a p p a r i v a a t a n t i s o l t a n t o u n s o g n o . C i ò c h e r e n d e l a s u a f i g u r a d a v v e r o u n i c a n o n è s o l o i l c o r a g g i o d i a v e r r e a l i z z a t o u n ’ u n i v e r s i t à q u a n d o i l p r o g e t t o s e m b r a v a i m p o s s i b i l e , m a a n c h e i l s u o p r o f o n d o a m o r e p e r l a c o n o s c e n z a e l a s u a i n c e s s a n t e p a s s i o n e p e r l a f o r m a z i o n e d e i g i o v a n i ” . E m a n u e l e D e g e n n a r o p o i s i è r i v o l t o a g l i s t u d e n t i : “ S i a m o q u i p e r a c c o m p a g n a r v i e d a r v i s u p p o r t o m e n t r e i n t r a p r e n d e t e i l v o s t r o p e r c o r s o a c c a d e m i c o , u n v i a g g i o c h e n o n s a r à s o l o d i s t u d i o , m a a n c h e d i s c o p e r t a , c r e s c i t a p e r s o n a l e e a m i c i z i a . L ’ u n i v e r s i t à n o n è s o l o u n l u o g o d o v e s i a c q u i s i s c o n o n o z i o n i , m a è u n c o n t e s t o i n c u i s i f o r m a n o r e l a z i o n i , s i c o n d i v i d o n o i d e e e s i c o s t r u i s c e i l f u t u r o : u n l u o g o i n c u i s i g e n e r a c u l t u r a e l a s i d i f f o n d e t r a m i t e i l c o n f r o n t o . L a c o n o s c e n z a è p o t e r e - h a c o n c l u s o D e g e n n a r o - e d è n e l l e v o s t r e m a n i . U t i l i z z a r e q u e s t o p o t e r e p e r f a r e l a d i f f e r e n z a , p e r c a m b i a r e i l m o n d o i n t o r n o a v o i ” . “ D i t r a g u a r d i d a r a g g i u n g e r e e s u p e r a r e - h a a f f e r m a t o l a d i r e t t r i c e g e n e r a l e d e l l a L u m A n t o n e l l a R a g o - l a L u m n e h a a n c o r a t a n t i . N e l g i o r n o i n c u i c e l e b r i a m o l a L u m g u a r d i a m o a l f u t u r o , a l z a n d o l o s g u a r d o a l p a s s a t o , d i c e n d o g r a z i e a t u t t e l e p e r s o n e c h e , c o n i l l o r o l a v o r o q u o t i d i a n o , h a n n o f a t t o l a L u m e l ’ h a n n o p o r t a t a a d e s s e r e q u e l l a c h e è o g g i . T u t t o l ’ a t e n e o t u t t a l a c o m u n i t à d i u o m i n i e d o n n e c h e n e è a n i m a e c o r p o , è c h i a m a t a a v i v e r e u n a n u o v a s t a g i o n e , q u e l l a i n c u i s i d e b b o n o p o r t a r e a c o m p i m e n t o i p r o g e t t i a v v i a t i i n p a s s a t o e d i n q u e s t o c a m m i n o v e r s o i l f u t u r o l a L u m a v r à s e m p r e a l c e n t r o i s u o i s t u d e n t i c h e s o n o i l f u l c r o d e l l a n o s t r a e s i s t e n z a ” . “ L a L u m - h a r i c o r d a t o i l r e t t o r e A n t o n e l l o G a r z o n i - è u n c a n t i e r e c o n t i n u o d i i d e e e d i i n n o v a z i o n e , i n c o s t a n t e c a m b i a m e n t o u n c a n t i e r e c h e o g g i t r o v a l a s u a r e a l i z z a z i o n e i n n e l l a T o r r e d i 1 1 p i a n i e 2 4 m i l a m e t r i q u a d r i c h e è i l f u l c r o d e l n u o v o c a m p u s a c u i s i a g g i u n g e r à p r e s t o u n a r e s i d e n z a u n i v e r s i t a r i a d a 4 1 4 p o s t i l e t t o , u n ’ a r e a p e d o n a l e c i r c o s t a n t e d i 1 6 m i l a m e t r i , c h e i n c l u d e r à u n p a r c o a d i s p o s i z i o n e d e g l i s t u d e n t i e d e l l ’ i n t e r a c o m u n i t à e n u o v e a t t r e z z a t u r e s p o r t i v e . I l f u t u r o c h e c i a t t e n d e s i s c r i v e o r a , c o n l a s t e s s a e n e r g i a e i l v i g o r e d i c h i , 2 5 a n n i f a , h a i m p r e n d i t o r i a l m e n t e f o n d a t o u n a g i o v a n e u n i v e r s i t à p e n s a n d o a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i ” . J e a n B o u q u o t h a s o t t o l i n e a t o c h e “ p e r c o s t r u i r e i l f u t u r o , d o b b i a m o p r i m a g u a r d a r e c o n l u c i d i t à a l m o n d o d i o g g i e a l l e s f i d e c h e c i a t t e n d o n o e i n c i a s c u n a d i q u e s t e s f i d e , s i n a s c o n d o n o s t r a o r d i n a r i e o p p o r t u n i t à ” P o i , r i v o l g e n d o s i a g l i s t u d e n t i h a d e t t o c h e “ Q u a l u n q u e d i r e z i o n e s c e g l i e r e t e , c i ò c h e v i d e f i n i r à s e m p r e c o m e p r o f e s s i o n i s t i s a r à l a f e d e l t à a i p r i n c i p i e t i c i f o n d a m e n t a l i : i n t e g r i t à , o b i e t t i v i t à , c o m p e t e n z a e i n d i p e n d e n z a e r i c o r d a t e c h e t u t t o c i ò c h e f a c c i a m o s i f o n d a s u l l a f i d u c i a c h e s i a m o i n g r a d o d i m e r i t a r e , e c h e q u e s t a f i d u c i a n o n d e v e m a i e s s e r e d a t a p e r s c o n t a t a ” . P e r L u i g i P i e t r a n t o n i , p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e g l i s t u d e n t i L u m : " L e u n i v e r s i t à e s i s t o n o p e r c o l t i v a r e l e e c c e l l e n z e , m a a n c h e p e r e d u c a r e a l r i s p e t t o d e l l e d i f f e r e n z e , d e i r i t m i e d e l l e a s p i r a z i o n i d i c i a s c u n o . L a L u m è f a t t a d i p e r s o n e c h e c r e d o n o n e l m e r i t o , m a a n c h e n e l v a l o r e d e l t e m p o e d e l l a d i v e r s i t à . V i v i a m o i n u n a c u l t u r a i n c u i s i t e n d e a c o n t r a p p o r r e c h i c o r r e a c h i r a l l e n t a , c h i e c c e l l e a c h i i n c i a m p a . U n a p r e s s a n t e e c o n t i n u a c o m p e t i z i o n e , m i r a t a n o n p i ù a l l a q u a l i t à m a a l l a v e l o c i t à . C r e d o , i n v e c e c h e u n a c l a s s e d i r i g e n t e c o n s a p e v o l e e p r e p a r a t a s i c o s t r u i s c a n o n e s c l u d e n d o c h i p r o c e d e a p a s s o p i ù l e n t o , m a s o s t e n e n d o c h i d e s i d e r a m i g l i o r a r s i , o f f r e n d o a c i a s c u n o g l i s t r u m e n t i p e r c r e s c e r e e a l t a l e n t o l o s p a z i o p e r e m e r g e r e s e n z a t i m o r e ” . " O g n i v o l t a c h e p a r t e c i p o a m o m e n t i c o m e q u e s t o - h a a f f e r m a t o i l g o v e r n a t o r e d e l l a P u g l i a M i c h e l e E m i l i a n o - m i e m o z i o n o c o m e i l p r i m o g i o r n o i n c u i h o i n i z i a t o a c r e d e r e n e l v a l o r e d e l l ’ i s t r u z i o n e e d e l l a f o r m a z i o n e c o m e s t r u m e n t i f o n d a m e n t a l i p e r c o s t r u i r e i l f u t u r o d e l l a n o s t r a c o m u n i t à . I n q u e s t i v e n t i c i n q u e a n n i a b b i a m o v i s t o c r e s c e r e l a r e a l t à d e l l a L u m , c h e h a s a p u t o u n i r e l a c u l t u r a , l ’ i m p e g n o c i v i l e e l a c a p a c i t à d i i n n o v a r e , d i v e n t a n d o u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l a P u g l i a e p e r i l P a e s e " . " O g g i - h a c h i a r i t o - è p i ù c h e m a i f o n d a m e n t a l e i l d i a l o g o t r a p u b b l i c o e p r i v a t o , t r a s a n i t à p u b b l i c a e r e l i g i o s a , t r a i s t i t u z i o n i e m o n d o a c c a d e m i c o , c h e è l a c h i a v e p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e p i ù c o m p l e s s e . D u r a n t e i l p e r i o d o d e l C o v i d , q u e s t o s p i r i t o d i c o l l a b o r a z i o n e h a p e r m e s s o a l l a R e g i o n e P u g l i a d i r i s a l i r e d i e c i p o s i z i o n i n e i l i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a s a n i t a r i a e d i d i v e n t a r e l a t e r z a r e g i o n e i t a l i a n a p e r c r e s c i t a d e l P i l . S o n o r i s u l t a t i c h e d e r i v a n o d a l l ’ a v e r c r e d u t o n e l l a v o r o d i s q u a d r a , n e l l a f o r m a z i o n e e n e l l a r i c e r c a . F o n d a m e n t a l e è s t a t o i l c o n t r i b u t o d e l l a L u m a l l a f o r m a z i o n e m e d i c a d e i g i o v a n i s t u d e n t i p u g l i e s i " . " O g g i - h a s o t t o l i n e a t o - g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a l e u n i v e r s i t à p u g l i e s i e l a R e g i o n e , a b b i a m o a m p l i a t o i c o r s i d i l a u r e a e l e s c u o l e d i s p e c i a l i z z a z i o n e , o f f r e n d o n u o v e o p p o r t u n i t à p e r s t u d i a r e , r e s t a r e e t o r n a r e q u i , d o v e i l t a l e n t o d e i n o s t r i r a g a z z i p u ò c o n t r i b u i r e a l l o s v i l u p p o d e l l a R e g i o n e . F e s t e g g i a r e i l v e n t i c i n q u e s i m o a n n i v e r s a r i o d i q u e s t a i s t i t u z i o n e s i g n i f i c a c e l e b r a r e u n a v i s i o n e c h e g u a r d a a v a n t i , c h e i n v e s t e s u l l e p e r s o n e e c h e c o s t r u i s c e i l f u t u r o c o n l a c o n o s c e n z a . "