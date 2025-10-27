R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o p r o g e t t o n a s c e d a l l ' e s i g e n z a d i r e a l i z z a r e u n ' o f f e r t a f o r m a t i v a a l l ' a v a n g u a r d i a r i s p e t t o a l t e m a ' O n e h e a l t h ' , c e r c a n d o d i i n t e g r a r e l e t e m a t i c h e l e g a t e a l l a s a n i t à d e l l ' u o m o , d e l l ' a n i m a l e e d e l l ' a m b i e n t e " . L o h a d e t t o i l r e t t o r e d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a , N a t h a n L e v i a l d i G h i r o n , a l l ' e v e n t o ' O n e h e a l t h : e d u c a z i o n e , r i c e r c a e c o o p e r a z i o n e p e r u n f u t u r o s o s t e n i b i l e ' , o g g i a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i e d e d i c a t o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a r e t e f o r m a t i v a i s t i t u i t a d a l l a F a c o l t à d i M e d i c i n a d e l l ' a t e n e o p e r i l c o r s o d i l a u r e a i n M e d i c i n a v e t e r i n a r i a . " P e r f a r l o - s p i e g a L e v i a l d i G h i r o n - a b b i a m o d a t o v i t a a d u n a f o r t e c o l l a b o r a z i o n e i n t e r i s t i t u z i o n a l e , c o i n v o l g e n d o s o g g e t t i p u b b l i c i e p r i v a t i d i p r i m i s s i m o l i v e l l o c h e c i h a n n o c o n s e n t i t o , s i a i n f a s e p r o g e t t u a l e , s i a i n f a s e d i i m p l e m e n t a z i o n e d e l l ' o f f e r t a f o r m a t i v a , d i r a g g i u n g e r e u n o s t a n d a r d e l e v a t i s s i m o , d i r e a l i z z a r e s t a g e e t i r o c i n i a l l ' i n t e r n o d i q u e s t e r e a l t à e d i u t i l i z z a r e s t r u m e n t i d i d a t t i c i i n n o v a t i v i " . " A v e r e u n a r e t e d i p a r t n e r è f o n d a m e n t a l e - s o t t o l i n e a i l r e t t o r e - p e r c h é l e r i s o r s e n e c e s s a r i a m e n t e u t i l i p e r i l p r o b l e m s o l v i n g s i t r o v a n o , s p e s s o , a i c o n f i n i t r a l e d i s c i p l i n e e n o n s o n o n e c e s s a r i a m e n t e l o c a l i z z a t e a l l ' i n t e r n o d i c i a s c u n a d i e s s e . P e r t a n t o , l a c o l l a b o r a z i o n e t r a p i ù s o g g e t t i d i n a t u r a d i f f e r e n t e c o n s e n t e d i r e n d e r e d i s p o n i b i l i a g l i s t u d e n t i l e r i s o r s e n e c e s s a r i e a l l a s o l u z i o n e d e i p r o b l e m i " .