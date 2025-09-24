R o m a , 2 4 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ L e i m m a g i n i c h e r a f f i g u r a n o a l l ’ i n t e r n o d i u n m i r i n o l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o M e l o n i , i l m i n i s t r o B e r n i n i e i l r e t t o r e d e l l ’ u n i v e r s i t à d i G e n o v a , F e d e r i c o D e l f i n o s o n o i n a c c e t t a b i l i e d e s t a n o p r o f o n d a p r e o c c u p a z i o n e . È g r a v i s s i m o c h e u n l u o g o s i m b o l o d e l s a p e r e e d e l l a l i b e r t à d i p e n s i e r o d i v e n t i t e a t r o d i g e s t i v i o l e n t i e i n t i m i d a t o r i c o n t r o i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i . L ’ u n i v e r s i t à d e v e r e s t a r e u n o s p a z i o d i d i a l o g o , c o n f r o n t o e c r e s c i t a , n o n t e r r e n o d i v i o l e n z a e d i o d i o . È n e c e s s a r i o a b b a s s a r e i t o n i e d e v i t a r e d i a l i m e n t a r e q u e s t o c l i m a p e r i c o l o s o . A l l a p r e m i e r , a l m i n i s t r o B e r n i n i e a l r e t t o r e D e l f i n o e s p r i m o l a s o l i d a r i e t à m i a e d i t u t t o i l m o v i m e n t o g i o v a n i l e d i F o r z a I t a l i a " . C o s ì i n u n a n o t a S i m o n e L e o n i , s e g r e t a r i o d i F o r z a I t a l i a G i o v a n i .