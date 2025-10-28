R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a F e d e r a z i o n e i t a l i a n a s p o r t e q u e s t r i , o l t r e a r a p p r e s e n t a r e 1 5 0 m i l a a t l e t i e t e s s e r a t i d e l l e d i s c i p l i n e e q u e s t r i , r a p p r e s e n t a a n c h e 4 0 m i l a c a v a l l i c h e i n I t a l i a , p r i m a n a z i o n e a l m o n d o , v e n g o n o r i c o n o s c i u t i c o m e a t l e t i p e r o r d i n a m e n t o g i u r i d i c o , a t t r a v e r s o u n a l e g g e d e l 2 0 2 1 . È f o n d a m e n t a l e c h e q u e s t o m a g n i f i c o c o m p a g n o d i s p o r t , c h e p e r n o i è a n c h e u n c o m p a g n o d i v i t a , e n t r i n e l p r o g r a m m a d i O n e H e a l t h , n e l q u a l e i l c a v a l l o , i n s i e m e a l l ' u o m o e a l l ' a m b i e n t e , s i d e v e i n s e r i r e i n u n s i s t e m a d i m e d i c i n a i n t e g r a t o " . L o h a d e t t o M a r c o D i P a o l a , p r e s i d e n t e F i s e i n o c c a s i o n e d e l l ’ i n c o n t r o ' O n e h e a l t h : e d u c a z i o n e , r i c e r c a e c o o p e r a z i o n e p e r u n f u t u r o s o s t e n i b i l e ' , t e n u t o s i a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i e d e d i c a t o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a r e t e f o r m a t i v a i s t i t u i t a d a l l a F a c o l t à d i M e d i c i n a d e l l ' u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a p e r i l c o r s o d i l a u r e a i n M e d i c i n a V e t e r i n a r i a . " C o n l ' u n i v e r s i t à T o r V e r g a t a , g r a n d e e c c e l l e n z a a c c a d e m i c a , a b b i a m o d e l l e c o l l a b o r a z i o n i i m p o r t a n t i : è u n ' u n i v e r s i t à d i r i f e r i m e n t o , p r o s s i m a a n c h e a l i v e l l o t e r r i t o r i a l e , i n q u a n t o i l c e n t r o f e d e r a l e s i t r o v a a i C a s t e l l i R o m a n i . I l f a t t o c h e l a F e d e r a z i o n e i t a l i a n a s p o r t e q u e s t r i p o s s a c o l l a b o r a r e c o n u n a t e n e o c o m e q u e s t o è u n a s p e t t o f o n d a m e n t a l e p e r m i g l i o r a r e l a s a l u t e d e i n o s t r i a t l e t i u m a n i e c a v a l l i " , c o n c l u d e .