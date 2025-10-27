R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o s t a t i c o n t a t t a t i n e l 2 0 2 0 p e r d a r e u n a m a n o a c o s t i t u i r e u n a F a c o l t à d i V e t e r i n a r i a n e l L a z i o e a b b i a m o p r o n t a m e n t e a d e r i t o . O g g i s i a m o s t r u t t u r a t i p e r p o t e r d a r e l a n o s t r a a s s i s t e n z a e d i s p o n i b i l i t à a q u e s t i g i o v a n i l a u r e a n d i c h e v e n g o n o i n a z i e n d a " . L o h a d e t t o C l a u d i o D e s t r o , C e o a z i e n d a a g r i c o l a M a c c a r e s e , i n o c c a s i o n e d e l l ' e v e n t o ' O n e h e a l t h : e d u c a z i o n e , r i c e r c a e c o o p e r a z i o n e p e r u n f u t u r o s o s t e n i b i l e ' , o g g i a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , d e d i c a t o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a r e t e f o r m a t i v a i s t i t u i t a d a l l a F a c o l t à d i M e d i c i n a d e l l ' u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a p e r i l c o r s o d i l a u r e a i n M e d i c i n a v e t e r i n a r i a . " M a c c a r e s e è i l p i ù g r a n d e a l l e v a m e n t o d i v a c c h e d a l a t t e i n I t a l i a , o l t r e a d a v e r e u n a l l e v a m e n t o d i b o v i n i d a c a r n e e u n m o d e l l o d i e c o n o m i a c i r c o l a r e - s p i e g a D e s t r o - P e r t a n t o g l i s t u d e n t i p o t r a n n o a p p r e n d e r e l a c u r a d a l p u n t o d i v i s t a s a n i t a r i o , m a a n c h e d i b e n e s s e r e a n i m a l e e d i s i c u r e z z a a l i m e n t a r e . I n o l t r e , è i m p o r t a n t e o g g i a n c h e i l t e m a d e l l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e , u n a s p e t t o c h e g l i s t u d e n t i p o t r a n n o a l t r e s ì v e r i f i c a r e i n q u a n t o l a n o s t r a a z i e n d a c o n t a 1 . 2 0 0 e t t a r i d i o a s i c h e a b b i a m o d a t o i n g e s t i o n e a l W w f " .