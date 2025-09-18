M i l a n o , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - 5 6 n u o v e b o r s e d i s t u d i o , p e r u n i n v e s t i m e n t o c o m p l e s s i v o d i 2 , 6 4 m i l i o n i d i e u r o , p e r l ' a n n o a c c a d e m i c o 2 0 2 5 / 2 0 2 6 . C o s ì F o n d a z i o n e D o m p é r i n n o v a i l p r o p r i o i m p e g n o a s o s t e g n o d e l l a f o r m a z i o n e u n i v e r s i t a r i o d i s e c o n d o e t e r z o l i v e l l o . I l p r o g r a m m a d i s o s t e g n o a l l o s t u d i o s i c o n f e r m a u n o d e i p i l a s t r i d e l l a m i s s i o n e d e l l a F o n d a z i o n e D o m p é : p r o m u o v e r e l ’ a c c e s s o a l l ’ a l t a f o r m a z i o n e e c o n t r i b u i r e a l l o s v i l u p p o d e l l e c o m p e t e n z e s c i e n t i f i c h e e t e c n o l o g i c h e n e c e s s a r i e p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e g l o b a l i , n e l s e g n o d e l l a m u l t i d i s c i p l i n a r i t à , d e l l ’ i n t e r n a z i o n a l i t à , d e l l a r i c e r c a e d e l l ’ i n n o v a z i o n e . C o n u n o s t a n z i a m e n t o p a r i a 1 . 2 7 5 . 0 0 0 e u r o , l a F o n d a z i o n e D o m p é f i n a n z i e r à 3 2 b o r s e p r e s s o a l c u n e t r a l e p i ù p r e s t i g i o s e u n i v e r s i t à i t a l i a n e . T r a q u e s t e , s p i c c a i l c o n s o l i d a m e n t o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ U n i v e r s i t à d i P a v i a , c h e v e d r à l ’ e r o g a z i o n e d i o t t o b o r s e p e r i c o r s i d i L a u r e a M a g i s t r a l e i n M e d i c a l a n d P h a r m a c e u t i c a l B i o t e c h n o l o g i e s e t r e n u o v e b o r s e t r i e n n a l i d a 2 2 5 . 0 0 0 e u r o c o m p l e s s i v i p e r i l D o t t o r a t o i n S c i e n z e C h i m i c h e e F a r m a c e u t i c h e e I n n o v a z i o n e I n d u s t r i a l e . L e b o r s e i n c l u d o n o l ’ i n n o v a t i v o c o r s o d i l a u r e a m a g i s t r a l e d i s e i a n n i d e l l a M e d T e c S c h o o l p r o p o s t o d a H u m a n i t a s U n i v e r s i t y e P o l i t e c n i c o d i M i l a n o , l e l a u r e e m a g i s t r a l i d e l l e U n i v e r s i t à d i T r e n t o ( B i o t e c n o l o g i e C e l l u l a r i e M o l e c o l a r i ) , B o l o g n a ( P h a r m a c e u t i c a l B i o t e c h n o l o g y ) , P a d o v a ( B i o i n g e g n e r i a ) , B a r i ( B i o t e c n o l o g i e M e d i c h e e M e d i c i n a M o l e c o l a r e ) e d a l l ’ U n i v e r s i t à S t a t a l e d i M i l a n o ( B i o m e d i c a l O m i c s ) . “ I n u n t e m p o i n c u i l a c o m p l e s s i t à c r e s c e i n s i e m e a l l ’ u r g e n z a d i n u o v e s o l u z i o n i , i l c o m p i t o c h e a b b i a m o v o l u t o a f f i d a r e a l l a F o n d a z i o n e D o m p é è d i s o s t e n e r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i c h e h a n n o i l c o r a g g i o d i i m m a g i n a r e i l f u t u r o e d i c o s t r u i r l o c o n c o m p e t e n z a , r i g o r e e p a s s i o n e ” - h a d i c h i a r a t o S e r g i o D o m p é , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e D o m p é . “ C o n q u e s t e b o r s e d i s t u d i o v o g l i a m o o f f r i r e u n ’ o p p o r t u n i t à c o n c r e t a , m a a n c h e u n m e s s a g g i o d i f i d u c i a : l a s c i e n z a p u ò e s s e r e u n o s t r u m e n t o d i e m a n c i p a z i o n e f o r m i d a b i l e . P e r q u e s t o c o n t i n u e r e m o a d i n v e s t i r e i n c h i s c e g l i e d i a m p l i a r e i c o n f i n i d e l l a c o n o s c e n z a ” . S t a n z i a m e n t i a n c h e p e r i l m e r c a t o s t a t u n i t e n s e , c o n 1 . 3 6 3 . 6 3 6 e u r o d e s t i n a t i a 2 4 b o r s e d i s t u d i o i n t i t o l a t e a l l a P r o f . s s a R i t a L e v i M o n t a l c i n i , N o b e l p e r l a M e d i c i n a . L e b o r s e s o n o r i v o l t e a s t u d e n t i a m m e s s i a p r o g r a m m i d i M a s t e r , P h D o R e s e a r c h F e l l o w s h i p i n n e u r o s c i e n z e o n e u r o b i o l o g i a p r e s s o u n i v e r s i t à s t a t u n i t e n s i . C o n q u e s t e a s s e g n a z i o n i , F o n d a z i o n e D o m p é r a g g i u n g e u n t o t a l e d i o l t r e 2 4 0 b o r s e d i s t u d i o f i n a n z i a t e d a l 2 0 2 0 a o g g i e p o r t a a o l t r e 1 3 , 5 m i l i o n i d i e u r o l o s t a n z i a m e n t o c u m u l a t o i n I t a l i a e n e g l i U s a .