N a p o l i , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - N a s c e l a p r i m a r e t e d e l l e u n i v e r s i t à d e l S u d u n i t e p e r f o r m a r e i s o c i a l c h a n g e m a n a g e r d e l d o m a n i : u n ’ a l l e a n z a “ a c c a d e m i c a ” c h e f a e v o l v e r e ' R o a d t o s o c i a l c h a n g e ' , i l p r o g e t t o d i U n i C r e d i t , i n u n l a b o r a t o r i o u n i c o d i f o r m a z i o n e e i n n o v a z i o n e s o c i a l e . O t t o u n i v e r s i t à : F e d e r i c o I I d i N a p o l i ( d i p a r t i m e n t o d i e c o n o m i a , m a n a g e m e n t , i s t i t u z i o n i ) , U n i v e r s i t à S u o r O r s o l a B e n i n c a s a ( D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e g i u r i d i c h e e d e c o n o m i c h e ) , P o l i t e c n i c o d i B a r i , M a g n a G r a e c i a d i C a t a n z a r o e U n i v e r s i t à d i S a l e r n o h a n n o g i à a d e r i t o a l l ’ a c c o r d o q u a d r o , m e n t r e a l t r i a t e n e i c o m e V a n v i t e l l i , B a r i A l d o M o r o e P a r t h e n o p e s o n o i n f a s e d i p e r f e z i o n a m e n t o . P e r i g i o v a n i s i g n i f i c a a r r i c c h i r e l e c o m p e t e n z e e e n t r a r e i n u n p e r c o r s o c h e o f f r e l a p o s s i b i l i t à d i i m p a r a r e l a l i n g u a d e l f u t u r o : l a s o s t e n i b i l i t à i n t e g r a l e . È l ’ a l f a b e t o c o n c u i v e r r à s c r i t t o i l d o m a n i e c h i l o c o n o s c e a v r à i n m a n o l e c h i a v i p e r s c r i v e r n e l e p r i m e p a g i n e . P a r t e c i p a r e a l p r o g r a m m a d e l l a b a n k i n g a c a d e m y d i U n i c r e d i t , R o a d t o s o c i a l c h a n g e , v u o l d i r e n o n r e s t a r e s p e t t a t o r i , m a d i v e n t a r e a u t o r i d e l c a m b i a m e n t o . I n u n S u d c h e h a e n e r g i a e t a l e n t i , R t s c è l ’ a c c e l e r a t o r e c h e s b l o c c a i l m o t o r e e l o t r a s f o r m a i n c o m p e t i t i v i t à , c o l l e g a n d o s t u d e n t i , i m p r e s e e t e r r i t o r i o i n u n n e t w o r k n a z i o n a l e g i à p r o i e t t a t o v e r s o i l f u t u r o . “ L a s o s t e n i b i l i t à i n t e g r a l e o g g i è u n a c o m p e t e n z a t r a s v e r s a l e i n d i s p e n s a b i l e p e r i g i o v a n i c h e n o n v o g l i o n o r e s t a r e i n d i e t r o . C o n R o a d t o s o c i a l c h a n g e o f f r i a m o s t r u m e n t i c o n c r e t i p e r i n t e r p r e t a r e q u e s t a s f i d a e t r a s f o r m a r l a i n o p p o r t u n i t à . A l S u d q u e s t o p e r c o r s o a s s u m e u n s i g n i f i c a t o a n c o r a p i ù p r o f o n d o , p e r c h é v a l o r i z z a e n e r g i e e t a l e n t i s t r a o r d i n a r i , c o n t r i b u e n d o a g e n e r a r e c r e s c i t a e c o m p e t i t i v i t à p e r i t e r r i t o r i e p e r i l P a e s e ” d i c h i a r a F e r d i n a n d o N a t a l i , r e g i o n a l m a n a g e r S u d U n i C r e d i t . I t a l k d e l p r o g r a m m a r a p p r e s e n t a n o i l c u o r e d i q u e s t o p e r c o r s o : n o n s e m p l i c i c o n f e r e n z e , m a m o m e n t i d i c o n f r o n t o a p e r t o c h e m e t t o n o s u l l o s t e s s o p a l c o s t u d e n t i u n i v e r s i t a r i , i m p r e n d i t o r i e a c c a d e m i c i . C o n v e r s a z i o n i d i n a m i c h e i n c u i s i c o n d i v i d o n o e s p e r i e n z e c o n c r e t e , s t r u m e n t i i n n o v a t i v i e m o d e l l i d i i m p r e s a r e s p o n s a b i l e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i t r a d u r r e i g r a n d i t e m i d e l l a t r a n s i z i o n e s o s t e n i b i l e i n c a s i p r a t i c i , c r e a n d o u n p o n t e d i r e t t o t r a u n i v e r s i t à , i m p r e s e e t e r r i t o r i o . P r o t a g o n i s t e d e l l ' u l t i m o t a l k o s p i t a t o d a l l ' u n i v e r s i t à S u o r O r s o l a B e n i n c a s a s o n o l e p m i l o c a l i d e l l a f i l i e r a d e l f o o d , c h e s c e l g o n o l a s o s t e n i b i l i t à c o m e l e v a c o m p e t i t i v a . I l f o o d s i c o n f e r m a u n o d e i s e t t o r i p i ù s t r a t e g i c i p e r l ’ e c o n o m i a i t a l i a n a , c h e c o n t r i b u i s c e c o n o l t r e 5 0 0 m i l i a r d i d i e u r o a l P I L n a z i o n a l e e d à l a v o r o a c i r c a 4 m i l i o n i d i p e r s o n e . A r a c c o n t a r l o è l ’ e s p e r i e n z a d i F e u d i S a n G r e g o r i o , e c c e l l e n z a d e l v i n o i t a l i a n o e p r i m a c a n t i n a B C o r p c e r t i f i c a t a i n C a m p a n i a , c h e s i n t e t i z z a l a p r o p r i a m i s s i o n e n e l c l a i m ' C o l t i v i a m o i l f u t u r o , u n c a l i c e a l l a v o l t a ' : u n a v i s i o n e c h e u n i s c e a g r i c o l t u r a s o s t e n i b i l e , f i l i e r a e t i c a e c o m u n i t à i n c r e s c i t a . I l t a l k s a r à i n o l t r e l ’ o c c a s i o n e p e r v a l o r i z z a r e l e a z i e n d e c h e s i s o n o d i s t i n t e i n t e r m i n i d i s o s t e n i b i l i t à , c h e s i s o n o f a t t e a c c o m p a g n a r e a t t r a v e r s o i l s e r v i z i o d i p r o f i l a z i o n e e s g d i U n i C r e d i t p e r a n a l i z z a r e l e l e v e m o d e r n e d i c o m p e t i t i v i t à , i n n o v a z i o n e e c r e s c i t a ; h a n n o o t t e n u t o u n o s c o r e e s g d i s t i n t i v o e h a n n o o r i e n t a t o l e p r o p r i e s t r a t e g i e a t t r a v e r s o p i a n i d i a z i o n e c o n c r e t i p e r c o g l i e r e l e o p p o r t u n i t à d i u n a t r a n s i z i o n e s o s t e n i b i l e c h e n e r a f f o r z a l a p o s i z i o n e s u l m e r c a t o c o n m o d e l l i p i ù r e s p o n s a b i l i e i n t e g r a t i . C o m e d i c o n s u e t o , a m o d e r a r e i l T a l k e a r e g i s t r a r e i l p o d c a s t d i a p e r t u r a , R i c c a r d o H a u p t e R i c c a r d o B a s s e t t o d i W i l l M e d i a . L a p a r t e c i p a z i o n e a R o a d t o s o c i a l c h a n g e è g r a t u i t a e a p e r t a a t u t t i , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a s t u d e n t i , p r o f e s s i o n i s t i e o p e r a t o r i n o n p r o f i t . P r o s s i m a t a p p a d e l l a r o a d m a p d i p r e s e n t a z i o n e d e l l a p a r t n e r s h i p t r a U n i c r e d i t e i l m o n d o a c c a d e m i c o è q u e l l a d e l 2 9 s e t t e m b r e a l l a F e d e r i c o I I d i N a p o l i , d i p a r t i m e n t o d i e c o n o m i a m a n a g e m e n t i s t i t u z i o n i , q u a n d o a g l i s t u d e n t i d e l c o r s o d i l a u r e a m a g i s t r a l e i n i n n o v a t i o n a n d i n t e r n a t i o n a l m a n a g e m e n t s a r a n n o p r e s e n t a t e s i a l e a l t r e i n i z i a t i v e d i f o r m a z i o n e d e l l a U n i C r e d i t b a n k i n g a c a d e m y c h e q u e l l e d i p l a c e m e n t a v a n t a g g i o d e g l i s t u d e n t i .