R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " C o n q u e s t o n u o v o c i c l o d i i n c o n t r i a p e r t i a l l a c i t t a d i n a n z a i n t e n d i a m o r a f f o r z a r e l ' i m p e g n o c i v i c o d e l l a S t a t a l e s u l t e m a d e l l a p s i c o l o g i a e d e l b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o , i n t u t t e l e s u e d e c l i n a z i o n i " . C o s ì M a r i n a B r a m b i l l a , r e t t r i c e d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o , i n t e r v e n e n d o o g g i a l l a p r e s e n t a z i o n e d i ' A g o r à d e l l a p s i c o l o g i a ' , i l p r o g e t t o c u l t u r a l e d e l l ' u n i v e r s i t à m e n e g h i n a , c h e p e r l a r e t t r i c e r a p p r e s e n t a " i l c o r o n a m e n t o d i u n p e r c o r s o c o s t r u i t o n e g l i a n n i , c h e u n i s c e i n m o d o c o e r e n t e l a f i l i e r a d e l l a d i d a t t i c a e d e l l a r i c e r c a n e l l ' a m b i t o d e l l a p s i c o l o g i a " . I s p i r a n d o s i a l l a p i a z z a c e n t r a l e d e l l a p o l i s g r e c a ( l ’ A g o r à , a p p u n t o ) , l ' i n i z i a t i v a o f f r e a i c i t t a d i n i u n c a l e n d a r i o d i 6 i n c o n t r i c o n d o t t i d a m e n t i b r i l l a n t i e v o c i d i s p i c c o d e l l a c u l t u r a , p e r r e n d e r e l a c i t t a d i n a n z a a t t i v a e p a r t e c i p e s u i g r a n d i t e m i d e l n o s t r o t e m p o . I l p r o g e t t o e v i d e n z i a q u a n t o l a p s i c o l o g i a r a p p r e s e n t i o g g i u n a m b i t o p r i o r i t a r i o p e r l ' a t e n e o m e n e g h i n o . L ' o f f e r t a f o r m a t i v a c o m p r e n d e i n f a t t i " u n a l a u r e a t r i e n n a l e , d i v e r s e l a u r e e m a g i s t r a l i , a l c u n e d e l l e q u a l i a t t i v a t e d i r e c e n t e - r i c o r d a B r a m b i l l a - e s i c o m p l e t a c o n l a s c u o l a d i s p e c i a l i z z a z i o n e , r e n d e n d o c o s ì l ' i n t e r o p e r c o r s o f o r m a t i v o p i e n a m e n t e s t r u t t u r a t o . A n c h e l e a t t i v i t à d i r i c e r c a s o n o c r e s c i u t e n e l t e m p o , a s s u m e n d o u n r u o l o s e m p r e p i ù r i l e v a n t e . A g o r à d e l l a p s i c o l o g i a è d u n q u e u n m o m e n t o s i g n i f i c a t i v o p e r l a S t a t a l e , u n ' o c c a s i o n e p e r c o n f e r m a r e l a n o s t r a m i s s i o n e i n t e g r a t a d i d i d a t t i c a , r i c e r c a e t r a s f e r i m e n t o d e l l e c o n o s c e n z e v e r s o l a c i t t à e i l t e r r i t o r i o " . L a r e t t r i c e f a p o i n o t a r e c o m e " u n ' a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e è r i v o l t a a l l ' a p p l i c a z i o n e d e l l a p s i c o l o g i a n e l l ' a m b i t o d e l l a c u r a , p o i c h é i l n o s t r o p e r c o r s o è i n s e r i t o n e l D i p a r t i m e n t o d i O n c o l o g i a e M e d i c i n a . Q u e s t o c i c o n s e n t e d i s v i l u p p a r e c o m p e t e n z e s o l i d e a n c h e n e l l a p s i c o l o g i a c l i n i c a e n e l l a r e l a z i o n e c o n i l p a z i e n t e " , c o n c l u d e .