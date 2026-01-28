R o m a , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " G i o v a n i v i c i n i a F r a t e l l i d ’ I t a l i a v o g l i o n o s c h e d a r e g l i i n s e g n a n t i d i s i n i s t r a . U n ’ o s c e n i t à i n a c c e t t a b i l e . C a r a M e l o n i , s o n o i t u o i g i o v a n i d i c u i v a i t a n t o f i e r a , n o n t i c h i e d i a m o c o m e s i a p o s s i b i l e , m a t i c h i e d i a m o d i f e r m a r l i . S u b i t o . L e s c h e d a t u r e d i m a s s a , g l i e l e n c h i d e l l ’ O v r a , l e l i s t e p e r i l c o n f i n o a p p a r t e n g o n o a u n p a s s a t o c h e n o n p u ò t o r n a r e . Q u a n d o q u a l c u n o v u o l e c l a s s i f i c a r e i c i t t a d i n i i n a m i c i e n e m i c i i n b a s e a l l o r o p e n s i e r o , l a l i b e r t à è g i à i n p e r i c o l o " . L o a f f e r m a C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o d e l P d a l l a C a m e r a .