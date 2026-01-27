R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " A z i o n e S t u d e n t e s c a , l e g a t a a G i o v e n t ù N a z i o n a l e , c o s t o l a d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , h a d i f f u s o u n v o l a n t i n o , c o m p l e t o d i Q R c o d e , c o n i l q u a l e i n v i t a g l i s t u d e n t i a s e g n a l a r e , t r a m i t e u n q u e s t i o n a r i o , i p r o f e s s o r i d i s i n i s t r a . Q u e s t i v o l a n t i n i s o n o s t a t i d i f f u s i i n m o l t e c i t t à i t a l i a n e , t r a c u i C u n e o , A l b a , P a l e r m o e P o r d e n o n e , e h a n n o l o s c o p o d i r e a l i z z a r e u n r e p o r t n a z i o n a l e . C i t r o v i a m o d i f r o n t e a v e r e e p r o p r i e l i s t e d i p r o s c r i z i o n e " . C o s ì i n u n a n o t a A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o A V S e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " Q u a n t o s t a n n o f a c e n d o l e g i o v a n i l i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a r i c h i a m a i p e r i o d i p i ù b u i d e l l a n o s t r a s t o r i a , o v v e r o l a s c h e d a t u r a d i c h i n o n s i o m o l o g a v a a l p e n s i e r o d e l p o t e r e o d e l g o v e r n a n t e d i t u r n o . I m i n i s t r i V a l d i t a r a e P i a n t e d o s i q u a l i p r o v v e d i m e n t i i n t e n d o n o a d o t t a r e n e i c o n f r o n t i d i A z i o n e S t u d e n t e s c a , c o n s i d e r a n d o c h e l a s c h e d a t u r a d e g l i i n s e g n a n t i , e n o n s o l o , è u n a p r a t i c a c h e n o n p u ò e s s e r e t o l l e r a t a n e m m e n o d a l n o s t r o c o d i c e p e n a l e ? C o m e A V S s i a m o p r o n t i a d e n u n c i a r e A z i o n e S t u d e n t e s c a n e l l e s e d i o p p o r t u n e , s e i l g o v e r n o n o n i n t e r v e r r à . ”