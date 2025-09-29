M i l a n o , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i i n a u g u r i a m o u n o s p a z i o m o l t o p a r t i c o l a r e , q u a s i u n i c o . O r i g i n a r i a m e n t e e r a u n e d i f i c i o d e d i c a t o a l l a r i c e r c a i n d u s t r i a l e s u l l ’ i d r o g e n o , e n e h a t u t t e l e c a r a t t e r i s t i c h e , c o n t i e n e a d e s e m p i o a n c h e u n c a r r o p o n t e . O g g i l a n o s t r a u n i v e r s i t à l o r i l a n c i a d o p o c h e p e r p i ù d i v e n t ’ a n n i è s t a t o c h i u s o e q u i n d i , i n q u a l c h e m o d o , l o r e s t i t u i s c e a l l a c o m u n i t à t r a s f o r m a n d o l o i n u n o s p a z i o i n c u i l a r i c e r c a u n i v e r s i t a r i a , i l t r a s f e r i m e n t o t e c n o l o g i c o e l a r i c e r c a i n d u s t r i a l e s i p o s s o n o i n c o n t r a r e ” . L o h a d e t t o L u c a B e v e r i n a , p r o f e s s o r e d i C h i m i c a o r g a n i c a e p r o r e t t o r e d e l l ’ u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i M i l a n o B i c o c c a , a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ’ e d i f i c i o E r g o n - U 1 9 , c h e p r e n d e i l p o s t o d e l l ’ e x c e n t r a l e a d i d r o g e n o s i t u a t a i n v i a B o s c h i d i S t e f a n o a M i l a n o e d o s p i t e r à f i n o a c e n t o r i c e r c a t o r i . “ L ’ e d i f i c i o h a l e c a r a t t e r i s t i c h e g i u s t e , g l i s p a z i e i v o l u m i g i u s t i ” p e r c o l m a r e i l g a p c h e t r o p p o s p e s s o s e p a r a l a r i c e r c a u n i v e r s i t a r i a d a l l a m e s s a a t e r r a d e l l e s c o p e r t e c h e n e s o n o i l f r u t t o , c o m e s p i e g a a n c o r a i l p r o f e s s o r e d i C h i m i c a o r g a n i c a , “ A l c u n e d e l l e r i c e r c h e c h e s v o l g e r e m o q u i h a n n o a c h e f a r e c o n i m a t e r i a l i p e r l o s t o c c a g g i o d i e n e r g i a e s p e t t r o s c o p i a d ’ a v a n g u a r d i a , c o n a p p l i c a z i o n i i n m e d i c i n a e i n g e o t e r m i a , a l t r e a t t e n g o n o a g l i s t u d i e a l m o n i t o r a g g i o d e l t e r r i t o r i o : s i s p a z i a q u i n d i i n c a m p i m o l t o d i v e r s i f r a l o r o m a t u t t i b e n r a d i c a t i i n a p p l i c a z i o n i d i i n t e r e s s e p e r l a c o m u n i t à ” . I l p r o g e t t o è i n l i n e a c o n l a m i s s i o n e d e l P n r r e d e l l ’ e c o s i s t e m a d e l l ’ i n n o v a z i o n e M u s a , c o m e p r e c i s a i l p r o r e t t o r e : “ L a n o s t r a u n i v e r s i t à è s t a t a a l c e n t r o d i u n i n v e s t i m e n t o m o l t o f o r t e f i n a n z i a t o s u l P n r r , l ’ e c o s i s t e m a M u s a , c h e n a s c e e s i è s v i l u p p a t o c o m e s e r v i z i o a l t e r r i t o r i o d i B i c o c c a , a l n o s t r o q u a r t i e r e , a i r a p p o r t i c o n i l t e r r i t o r i o e c o n i c i t t a d i n i . Q u e s t o e d i f i c i o s i i n s e r i s c e i n u n a p r o s p e t t i v a p i ù a m p i a d i r i c e r c a n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e m a n t e n e n d o p e r ò l a f i r m a d i s t i n t i v a d e l l ’ i m p e g n o d i B i c o c c a , o s s i a q u e l l a d i e s s e r e s e m p r e a l s e r v i z i o d e l l a c i t t a d i n a n z a , d i u n a t r a n s i z i o n e s e m p r e p i ù s o s t e n i b i l e e d i u n o s v i l u p p o i l p i ù c o m p a t i b i l e p o s s i b i l e c o n l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e ” . I n m e r i t o a l l ’ i d e a s o t t o s t a n t e l a p r o g e t t a z i o n e e r e a l i z z a z i o n e d e g l i s p a z i d i U 1 9 , B e v e r i n a a g g i u n g e : “ Q u a n d o s i p o p o l a e s i d e c i d e d i v i v e r e u n e d i f i c i o n a t o c o n u n a f i n a l i t à d i v e r s a , s i a c c e t t a u n a s f i d a . Q u a n d o s i a m o e n t r a t i i n q u e s t o e d i f i c i o a b b i a m o v i s t o l ’ e n o r m e c a r r o p o n t e , e s i p o t r e b b e p e n s a r e c h e u n a s t r u t t u r a s i m i l e a b b i a p i ù d i r i t t o d i c i t t a d i n a n z a i n a c c i a i e r i a c h e n o n i n u n a u n i v e r s i t à , m a n o i a b b i a m o s e n t i t o l ’ e n e r g i a d i q u e s t o l u o g o e c i h a p e r m e s s o d i p o r t a r e n e l n o s t r o d n a u n a s c a l a d i r i c e r c a e d i i n n o v a z i o n e a c u i n o r m a l m e n t e n o n s i a m o a b i t u a t i . A b b i a m o d u n q u e d e c i s o d i n o n r i s t r u t t u r a r e q u e s t o s p a z i o t r a s f o r m a n d o l o i n u f f i c i o i n l a b o r a t o r i p i ù p i c c o l i , m a d i t e n e r l o c o m ’ e r a e a c c e t t a r e l a s f i d a ” .