R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - P e r g l i s t u d e n t i u n i v e r s i t a r i s o n o i n i z i a t i o r m a i d a t e m p o i m e s i d e l l a c a c c i a a l l a s t a n z a . U n p a s s a g g i o c r u c i a l e p e r c h i i n i z i a o r i p r e n d e g l i s t u d i f u o r i s e d e , m a a n c h e u n t e r r e n o s e m p r e p i ù i n s i d i o s o , d o v e t r u f f e o n l i n e , c o n t r a t t i i r r e g o l a r i e r i c h i e s t e e c o n o m i c h e f u o r i n o r m a s o n o i n f o r t e a u m e n t o . A l a n c i a r e l ’ a l l a r m e è S o l o A f f i t t i , l a p r i n c i p a l e r e t e i t a l i a n a s p e c i a l i z z a t a n e l l a g e s t i o n e e t u t e l a d e l l a r e n d i t a i m m o b i l i a r e , c o n o l t r e 3 0 0 a g e n z i e a f f i l i a t e e p i ù d i 1 . 0 0 0 R e n t a l P r o p e r t y M a n a g e r a t t i v i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , c h e h a r a c c o l t o l e p r i n c i p a l i s e g n a l a z i o n i e r e d a t t o u n v a d e m e c u m p e r a i u t a r e g l i s t u d e n t i a e v i t a r e b r u t t e s o r p r e s e . A M i l a n o , i l c a n o n e m e d i o p e r u n a s t a n z a s i n g o l a s i a t t e s t a s u i 6 7 5 e u r o a l m e s e , a F i r e n z e s u i 3 5 0 , a R o m a s u i 6 2 0 , a T o r i n o i n t o r n o a i 3 6 0 e u r o , m e n t r e t r a l e c i t t à d e l s u d s p i c c a B a r i c o n 3 1 0 e u r o . M a i l p r o b l e m a n o n è s o l o i l p r e z z o : l a f o r t e c o m p e t i z i o n e e l a s c a r s i t à d i a l l o g g i s p i n g o n o m o l t i s t u d e n t i a d a c c e t t a r e c o n d i z i o n i p o c o t r a s p a r e n t i o a c o n c l u d e r e a c c o r d i a f f r e t t a t i , s p e s s o o n l i n e , s e n z a l e n e c e s s a r i e v e r i f i c h e . “ I l m e r c a t o d e g l i a f f i t t i p e r s t u d e n t i è d a s e m p r e v i v a c e e d i n a m i c o - s p i e g a S i l v i a S p r o n e l l i , C e o d i S o l o A f f i t t i - m a n e g l i u l t i m i a n n i è d i v e n t a t o a n c h e u n t e r r e n o f e r t i l e p e r t r u f f a t o r i e o p e r a t o r i i m p r o v v i s a t i . G l i s t u d e n t i , s p e c i e l e m a t r i c o l e , s o n o t r a i s o g g e t t i p i ù e s p o s t i : s p e s s o n o n c o n o s c o n o l e r e g o l e , s i f i d a n o d i a n n u n c i a c c a t t i v a n t i e s i t r o v a n o i n d i f f i c o l t à a d i s t i n g u e r e u n ’ o f f e r t a s e r i a d a u n a f r a u d o l e n t a " . L e s e g n a l a z i o n i r a c c o l t e d a S o l o A f f i t t i m o s t r a n o u n o s c e n a r i o p r e o c c u p a n t e : a u m e n t a n o l e s e g n a l a z i o n i d i t r u f f e o t e n t a t i v i d i t r u f f a o n l i n e d a p a r t e d i s t u d e n t i i n c e r c a d i a l l o g g i o . I l C e n t r o S t u d i S o l o A f f i t t i h a s t i m a t o c h e s o n o c r e s c i u t e d i c i r c a i l 2 0 % n e g l i u l t i m i d u e a n n i , c o n p i c c h i i n c o r r i s p o n d e n z a d e l l ’ i n i z i o d e i s e m e s t r i a c c a d e m i c i . L e f r o d i s e g u o n o s c h e m i s e m p r e p i ù s o f i s t i c a t i , s p e s s o r e p l i c a t i s u p i a t t a f o r m e d i a n n u n c i o s o c i a l n e t w o r k l o c a l i . L a p i ù d i f f u s a r e s t a l a “ t r u f f a d e l l a c a p a r r a a n t i c i p a t a ” : u n f a l s o l o c a t o r e p u b b l i c a u n a n n u n c i o c o n f o t o r u b a t e d a i n t e r n e t a p r e z z i p i ù b a s s i d e l l a m e d i a . C h i e d e u n a c a p a r r a p e r “ b l o c c a r e ” l a s t a n z a , g i u s t i f i c a n d o s i c o n l ’ e l e v a t o n u m e r o d i r i c h i e s t e e p o i s p a r i s c e d o p o l ’ i n c a s s o . N o n m a n c a n o i c a s i d e l c o s i d d e t t o “ p r o p r i e t a r i o f a n t a s m a ” , c h e d i c h i a r a d i v i v e r e a l l ’ e s t e r o o d i e s s e r e m o m e n t a n e a m e n t e i m p o s s i b i l i t a t o a m o s t r a r e l a c a s a , m a p r e t e n d e c o m u n q u e u n p a g a m e n t o a n t i c i p a t o . U n a l t r o s c h e m a s e m p r e a t t u a l e è q u e l l o d e l l e a g e n z i e a b u s i v e o d e i d a t a b a s e f a s u l l i : p s e u d o - m e d i a t o r i c h e , d i e t r o p a g a m e n t o d i u n a q u o t a , p r o m e t t o n o l i s t e d i a p p a r t a m e n t i d i s p o n i b i l i m a i n r e a l t à i n e s i s t e n t i o g i à a f f i t t a t i . A n c h e q u a n d o l a c a s a e s i s t e d a v v e r o , i p r o b l e m i n o n f i n i s c o n o . S o l o A f f i t t i s e g n a l a a n c o r a c a s i d i a f f i t t i i n n e r o e c o n t r a t t i n o n r e g i s t r a t i , c h e s o n o m o l t i m e n o r i s p e t t o a l p a s s a t o m a r a p p r e s e n t a n o c o m u n q u e u n a f e t t a i m p o r t a n t e d e l l e s e g n a l a z i o n i , s t i m a b i l i i n c i r c a i l 5 % . U n c o n t r a t t o n o n r e g i s t r a t o n o n s o l o è i l l e g a l e , m a p r i v a l e f a m i g l i e d e l l a p o s s i b i l i t à d i u s u f r u i r e d e l l a d e t r a z i o n e f i s c a l e d e l 1 9 % d e l c a n o n e a n n u o , f i n o a u n m a s s i m o d i 2 . 6 3 3 e u r o p e r g l i s t u d e n t i f u o r i s e d e . M o l t i c o n t r a t t i r i s u l t a n o i n o l t r e i r r e g o l a r i o i n c o m p l e t i , c o n c l a u s o l e n o n c o n f o r m i a l l a l e g g e . T r a l e p i ù f r e q u e n t i : l a p o s s i b i l i t à p e r i l l o c a t o r e d i e n t r a r e l i b e r a m e n t e n e l l ’ i m m o b i l e “ p e r c o n t r o l l i ” , o l a r i c h i e s t a d i s p e s e a c c e s s o r i e f o r f e t t a r i e s e n z a r e n d i c o n t a z i o n e . S o l o A f f i t t i r i c o r d a c h e , p e r l e g g e , i l c o n t r a t t o d e v e i n d i c a r e c h i a r a m e n t e c a n o n e e o n e r i a c c e s s o r i , c o n l a d i c i t u r a “ s a l v o c o n g u a g l i o ” . S e n z a r e n d i c o n t a z i o n e , g l i s t u d e n t i r i s c h i a n o d i p a g a r e m o l t o p i ù d e l d o v u t o . U n u l t e r i o r e f e n o m e n o r i g u a r d a i c a n o n i c o n c o r d a t i i r r e g o l a r i : a l c u n i p r o p r i e t a r i s t i p u l a n o c o n t r a t t i c h e b e n e f i c i a n o d e i v a n t a g g i f i s c a l i p r e v i s t i d a l l a l e g g e 4 3 1 / 9 8 , m a s e n z a r i s p e t t a r e g l i a c c o r d i t e r r i t o r i a l i o s e n z a l ’ a s s e v e r a z i o n e d a p a r t e d e l l e a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a . I n q u e s t i c a s i , l o s t u d e n t e c h e h a v e r s a t o u n c a n o n e s u p e r i o r e a q u e l l o p r e v i s t o p u ò c h i e d e r e l a r e s t i t u z i o n e d e l l a d i f f e r e n z a e n t r o s e i m e s i d a l l a f i n e d e l l a l o c a z i o n e . P e r e v i t a r e d i c a d e r e i n t r a p p o l a , S o l o A f f i t t i s u g g e r i s c e a l c u n e s e m p l i c i r e g o l e : v i s i t a r e s e m p r e l ’ i m m o b i l e p r i m a d i v e r s a r e q u a l s i a s i s o m m a ; d i f f i d a r e d a p r e z z i t r o p p o b a s s i r i s p e t t o a l l a m e d i a d i m e r c a t o ; n o n p a g a r e m a i c a p a r r e s e n z a l a f i r m a d i u n i m p e g n o s c r i t t o ; r i c h i e d e r e l a r e g i s t r a z i o n e d e l c o n t r a t t o a l l ’ A g e n z i a d e l l e E n t r a t e ; v e r i f i c a r e l a c o r r e t t e z z a d e l l e s p e s e a c c e s s o r i e , c h i e d e n d o s e m p r e l a r e n d i c o n t a z i o n e ; a f f i d a r s i a p r o f e s s i o n i s t i q u a l i f i c a t i , c h e c o n o s c a n o l e n o r m e e p o s s a n o t u t e l a r e e n t r a m b e l e p a r t i . “ U n a p p r o c c i o p r u d e n t e è l a m i g l i o r d i f e s a c o n t r o l e t r u f f e - r i b a d i s c e S i l v i a S p r o n e l l i - A f f i d a r s i a u n p r o f e s s i o n i s t a n o n è u n c o s t o , m a u n i n v e s t i m e n t o i n s e r e n i t à e s i c u r e z z a . I n u n c o n t e s t o i n c u i l a d o m a n d a s u p e r a d i g r a n l u n g a l ’ o f f e r t a , c h i c e r c a c a s a n o n d e v e l a s c i a r s i g u i d a r e d a l l a f r e t t a o d a l l ’ i l l u s i o n e d e l p r e z z o b a s s o . S e r v e i n f o r m a z i o n e , c o n s a p e v o l e z z a e r i s p e t t o d e l l e r e g o l e ” . L e d i f f i c o l t à n o n s i c o n c e n t r a n o p i ù s o l o n e l l e g r a n d i c i t t à u n i v e r s i t a r i e . S e c o n d o S o l o A f f i t t i , n e g l i u l t i m i a n n i a n c h e c e n t r i m e d i c o m e P a r m a , P e r u g i a , P a v i a , L e c c e e T r e n t o h a n n o r e g i s t r a t o u n a u m e n t o d e l l e t r u f f e e d e g l i a f f i t t i i r r e g o l a r i , l e g a t o a l l ’ e s p a n s i o n e d e l l e s e d i u n i v e r s i t a r i e d e c e n t r a t e e a l l ’ a r r i v o d i s t u d e n t i s t r a n i e r i . I n m o l t i c a s i , i g i o v a n i p r o v e n i e n t i d a a l t r e r e g i o n i o d a l l ’ e s t e r o n o n c o n o s c o n o i l c o n t e s t o l o c a l e e f i n i s c o n o p e r a f f i d a r s i a p i a t t a f o r m e n o n v e r i f i c a t e o a n n u n c i s u i s o c i a l n e t w o r k . " I l m e r c a t o u n i v e r s i t a r i o è u n m i c r o c o s m o c h e r i f l e t t e l e f r a g i l i t à d e l m e r c a t o d e g l i a f f i t t i n e l s u o c o m p l e s s o - c o n c l u d e S p r o n e l l i - s e r v e u n a m a g g i o r e e d u c a z i o n e a b i t a t i v a , m a a n c h e s t r u m e n t i p u b b l i c i d i c o n t r o l l o e a s s i s t e n z a , c o m e s p o r t e l l i d e d i c a t i e d a t a b a s e c e r t i f i c a t i d e g l i i m m o b i l i p e r s t u d e n t i " .