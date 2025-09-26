R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L a L u m h a a t t i v a t o i l d o t t o r a t o d i r i c e r c a i n ' M e d i c i n a t r a s l a z i o n a l e e i n g e g n e r i a : t e c n o l o g i e a v a n z a t e p e r l a s a l u t e ' ( M e d - t e c h ) . S i t r a t t a d i u n p r o g r a m m a t r i e n n a l e c h e n a s c e d a l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i l d i p a r t i m e n t o d i m e d i c i n a e c h i r u r g i a e i l d i p a r t i m e n t o d i i n g e g n e r i a , p r o g e t t a t o p e r s t u d e n t i c h e d e s i d e r a n o a c q u i s i r e l e c o m p e t e n z e d i r i c e r c a e a n a l i t i c h e n e c e s s a r i e p e r g u i d a r e l ' i n n o v a z i o n e d i g i t a l e e t e c n o l o g i c a n e l s e t t o r e s a n i t a r i o , c o n t r i b u e n d o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o a l p r o g r e s s o d e l l a m e d i c i n a e a l l a t u t e l a d e l l a s a l u t e p u b b l i c a . I l d o t t o r a t o s i b a s a s u u n p r o g r a m m a d i r i c e r c a g u i d a t o , i n t e g r a t o d a c o r s i a t e m p o p i e n o , s e m i n a r i e i n t e r a z i o n i c o n d o c e n t i e s t u d i o s i e s i d i s t i n g u e p e r i l s u o a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e , c h e c o m b i n a c o m p e t e n z e m e d i c h e , i n g e g n e r i s t i c h e e c o m p u t a z i o n a l i . “ L a m i s s i o n e d e l p r o g r a m m a d i d o t t o r a t o M e d - t e c h – a f f e r m a L i c i a I a c o v i e l l o c o o r d i n a t r i c e d e l d o t t o r a t o - è q u e l l a d i f u n g e r e d a p u n t o d i r i f e r i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e n e l l a r i c e r c a e n e l l a f o r m a z i o n e i n c e n t r a t o s u l l ' i n n o v a z i o n e e s u l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l s i s t e m a s a n i t a r i o . A t t r a v e r s o u n a r i c e r c a a v a n z a t a – p r o s e g u e I a c o v i e l l o - i n t e n d i a m o s v i l u p p a r e t e c n o l o g i e a l l ' a v a n g u a r d i a , c h e s p a z i a n o d a l l a r o b o t i c a c h i r u r g i c a a l l e s o l u z i o n i s a n i t a r i e i n t e l l i g e n t i c o n t r i b u e n d o a u n c a m b i a m e n t o p o s i t i v o n e l m o n d o a c c a d e m i c o , n e l s e t t o r e p u b b l i c o e p r i v a t o e n e l l a s o c i e t à i n g e n e r a l e ” . T r a l e c o m p e t e n z e d a s v i l u p p a r e v i è l ' u t i l i z z o d i m o d e l l i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r l a g e s t i o n e d e i b i g d a t a s a n i t a r i e l o s v i l u p p o d i a l g o r i t m i p r e d i t t i v i , e s s e n z i a l i p e r a p p r o c c i i n n o v a t i v i e p e r s o n a l i z z a t i e p e r l e m e t o d o l o g i e d i a n a l i s i g e n o m i c a a p p l i c a t e a t e s s u t i , o r g a n i e p a t o l o g i e , c o n l ' o b i e t t i v o d i e s t r a r r e d a t i m e t r i c i e d e l a b o r a r l i u t i l i z z a n d o m o d e l l i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . “ I l c o r s o – d i c h i a r a G i o v a n n i S c h i u m a , d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i I n g e g n e r i a d e l l a L u m - è p r o g e t t a t o s i a p e r s t u d e n t i c h e a s p i r a n o a u n a c a r r i e r a a c c a d e m i c a , s i a p e r c o l o r o c h e d e s i d e r a n o a c q u i s i r e c o m p e t e n z e d i r i c e r c a s c i e n t i f i c a a p p l i c a b i l i a d i v e r s i s e t t o r i a l d i f u o r i d e l l ' a m b i e n t e a c c a d e m i c o , c o m e m e d i c i e i n g e g n e r i s p e c i a l i z z a t i . L a v i s i o n e d e l p r o g r a m m a d i d o t t o r a t o M e d - t e c h - p r o s e g u e S c h i u m a - è q u e l l a d i c o s t r u i r e u n a c o m u n i t à a c c a d e m i c a d i n a m i c a e i n c l u s i v a a l l ' a v a n g u a r d i a n e l l o s v i l u p p o e n e l l ' a p p l i c a z i o n e d i t e c n o l o g i e a v a n z a t e i n m e d i c i n a . M e d - t e c h i n t e n d e p r o m u o v e r e l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l s i s t e m a s a n i t a r i o e l ' i n t e g r a z i o n e d i t e c n o l o g i e e s o l u z i o n i g e s t i o n a l i i n n o v a t i v e b a s a t e s u l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , l a r o b o t i c a , l ' a n a l i s i d e i b i g d a t a p e r m i g l i o r a r e l a p r e v e n z i o n e , l a d i a g n o s i , l a t e r a p i a e l ' a s s i s t e n z a a i p a z i e n t i , e l o s v i l u p p o d e i p r o c e s s i e m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i d e l s i s t e m a s a n i t a r i o " , c o n c l u d e .