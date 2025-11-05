R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I m p r e s e , u n i v e r s i t à , i s t i t u z i o n i , s t a k e h o l d e r d i r i f e r i m e n t o i n s i e m e p e r e s p l o r a r e a 3 6 0 g r a d i g l i s c e n a r i e m e r g e n t i p e r i l c a p i t a l e u m a n o o f f e r t i d a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e : q u e s t o l ’ o b i e t t i v o d e l l ’ i n c o n t r o c h e s i è s v o l t o o g g i , p r e s s o l ’ a u d i t o r i u m d e l l ’ u n i v e r s i t à C a m p u s B i o - M e d i c o d i R o m a , d a l t i t o l o ' F u t u r e s k i l l s : c a p i t a l e u m a n o e a i p e r i l l a v o r o c h e c a m b i a ' , o r g a n i z z a t o d a l g r u p p o t e c n i c o c a p i t a l e u m a n o d i U n i n d u s t r i a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ U n i v e r s i t à C a m p u s B i o - M e d i c o d i R o m a . S e c o n d o i d a t i U n i o n c a m e r e , o l t r e i l 6 0 % d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e p r e v e d e n e i p r o s s i m i a n n i u n f a b b i s o g n o c r e s c e n t e d i p r o f i l i f o r m a t i n e l l e t e c n o l o g i e a i e d i g i t a l i , m a s e g n a l a u n a d i f f i c o l t à c r e s c e n t e n e l r e p e r i r l i . I l t e m a n o n è q u i n d i “ s e ” a d o t t a r e l ’ a i , m a “ c o n q u a l i c o m p e t e n z e ” f a r l o . L ’ e v e n t o h a m e s s o i n e v i d e n z a u n p u n t o c o n d i v i s o d a i m p r e s e , d o c e n t i e i s t i t u z i o n i p r e s e n t i : p e r c o l m a r e i l d i v a r i o t r a d o m a n d a e o f f e r t a d i c o m p e t e n z e è i m p o r t a n t e c r e a r e u n p o n t e s t a b i l e t r a s i s t e m a p r o d u t t i v o e s i s t e m a e d u c a t i v o , c a p a c e d i f o r m a r e p r o f i l i i m m e d i a t a m e n t e i n s e r i b i l i n e l m o n d o d e l l a v o r o . “ L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e – d i c h i a r a A l d a P a o l a B a l d i v i c e p r e s i d e n t e d i U n i n d u s t r i a c o n d e l e g a a l c a p i t a l e u m a n o – p u ò e s s e r e u n a l e v a s t r a o r d i n a r i a p e r l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e n o s t r e i m p r e s e , m a l o d i v e n t a p i e n a m e n t e , s o l o s e i n v e s t i a m o s u l c a p i t a l e u m a n o c h e r e s t a i l m o t o r e d i o g n i i n n o v a z i o n e . O g g i p i ù c h e m a i s e r v e u n e c o s i s t e m a d i E d u c a t i o n s o l i d o e v e l o c e i n c u i i m p r e s e u n i v e r s i t à e i t s c o l l a b o r i n o i n m o d o s t r u t t u r a l e p e r r e a l i z z a r e p e r c o r s i f o r m a t i v i m i r a t i e c o s t a n t e m e n t e a g g i o r n a t i p e r a c c o m p a g n a r e q u e s t a e v o l u z i o n e e g o v e r n a r e i l c a m b i a m e n t o c o n r e s p o n s a b i l i t à " . E p e r i l r e t t o r e d e l l ’ u n i v e r s i t à C a m p u s B i o - M e d i c o d i R o m a , P r o f . R o c c o P a p a l i a : " L ’ e v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a i m p o n e u n a n u o v a a l l e a n z a t r a u n i v e r s i t à e i m p r e s a . L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s t a t r a s f o r m a n d o i l m o d o i n c u i v i v i a m o , l a v o r i a m o e p e n s i a m o , m a n e s s u n a t e c n o l o g i a p u ò s o s t i t u i r e l ’ i n t e l l i g e n z a , l a c r e a t i v i t à e l a r e s p o n s a b i l i t à d e l l ’ u o m o . A l l ’ u n i v e r s i t à C a m p u s B i o - M e d i c o d i R o m a c r e d i a m o c h e i l f u t u r o s i c o s t r u i s c a i n v e s t e n d o s u p e r s o n e c a p a c i d i i n t e g r a r e s a p e r i d i v e r s i e d i g u i d a r e l ’ i n n o v a z i o n e c o n c o m p e t e n z a e v i s i o n e e t i c a . L a n o s t r a v o c a z i o n e è f o r m a r e p r o f e s s i o n i s t i c h e u n i s c o n o e c c e l l e n z a s c i e n t i f i c a e c e n t r a l i t à d e l l a p e r s o n a , g e n e r a n d o v a l o r e s o s t e n i b i l e p e r l e i m p r e s e , p e r l a s o c i e t à e p e r i l P a e s e " . D u r a n t e l ’ i n c o n t r o s o n o s t a t i p r e s e n t a t i c a s i c o n c r e t i s u c o m e c a m b i e r à i l l a v o r o c o n l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e q u a l i c o m p e t e n z e s e r v i r a n n o a l l e i m p r e s e p e r r e s t a r e c o m p e t i t i v e , i t r e n d d i s e t t o r e e p e r c o r s i f o r m a t i v i i n n o v a t i v i , s o t t o l i n e a n d o c o m e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a a z i e n d e e m o n d o a c c a d e m i c o s i a c r u c i a l e p e r c o l m a r e i l g a p d i c o m p e t e n z e d i g i t a l i . È e m e r s o c h i a r a m e n t e c h e l a f o r m a z i o n e d e l l e p e r s o n e r e s t a e d i v e n t e r à s e m p r e d i p i ù i l v e r o f a t t o r e a b i l i t a n t e : s e n z a l e c o m p e t e n z e g i u s t e , u p s k i l l i n g e r e s k i l l i n g , l a t e c n o l o g i a r i s c h i a d i d i v e n t a r e u n ’ o p p o r t u n i t à m a n c a t a .