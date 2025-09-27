R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - O g g i 2 6 s e t t e m b r e l ’ u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i G u g l i e l m o M a r c o n i p r e n d e r à p a r t e p e r l a p r i m a v o l t a a l l a N o t t e e u r o p e a d e i r i c e r c a t o r i e d e l l e r i c e r c a t r i c i – P r o g e t t o L e a f , l ’ i n i z i a t i v a p r o m o s s a d a l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a c h e d a l 2 0 0 5 p o r t a l a s c i e n z a n e l l e p i a z z e e n e g l i s p a z i p u b b l i c i d i t u t t a E u r o p a . L ’ a p p u n t a m e n t o c o i n v o l g e o g n i a n n o c e n t i n a i a d i c i t t à e m i g l i a i a d i r i c e r c a t o r i c o n l ’ o b i e t t i v o d i a v v i c i n a r e l a c i t t a d i n a n z a a l m o n d o d e l l a r i c e r c a , f a v o r e n d o l a d i f f u s i o n e d e l l a c u l t u r a s c i e n t i f i c a e l a v a l o r i z z a z i o n e d e l s a p e r e c o m e b e n e c o m u n e . P e r U n i M a r c o n i , p r i m a u n i v e r s i t à d i g i t a l e r i c o n o s c i u t a d a l M u r e o g g i p u n t o d i r i f e r i m e n t o n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e p e r l a f o r m a z i o n e e l a r i c e r c a , l a p a r t e c i p a z i o n e a l l a N o t t e e u r o p e a d e i r i c e r c a t o r i r a p p r e s e n t a u n m o m e n t o d i p a r t i c o l a r e r i l i e v o . L ’ A t e n e o r a f f o r z a c o s ì i l p r o p r i o r u o l o d i p r o t a g o n i s t a n e l p a n o r a m a a c c a d e m i c o , c o n f e r m a n d o l a v o l o n t à d i e s s e r e p a r t e a t t i v a n e l d i a l o g o c o n l a s o c i e t à e d i m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e l e p r o p r i e c o m p e t e n z e i n u n c o n t e s t o c h e v a l o r i z z a l a d i v u l g a z i o n e s c i e n t i f i c a , l ’ i n n o v a z i o n e e i l c o n f r o n t o c o n l e c o m u n i t à . L a s e d e d i v i a P a o l o E m i l i o 2 9 a R o m a s a r à a p e r t a d a l l e o r e 1 8 a l l e 2 3 p e r a c c o g l i e r e s t u d e n t i , f a m i g l i e e c i t t a d i n i i n t e r e s s a t i a c o n o s c e r e d a v i c i n o l ’ u n i v e r s i t à , i s u o i d o c e n t i e l e s u e a t t i v i t à . L ’ i n g r e s s o è g r a t u i t o e r i s e r v a t o a c h i s i r e g i s t r a s u l s i t o u f f i c i a l e w w w . u n i m a r c o n i . i t . C o n q u e s t a p a r t e c i p a z i o n e U n i M a r c o n i r a f f o r z a i l p r o p r i o i m p e g n o n e l r e n d e r e l a f o r m a z i o n e a c c e s s i b i l e , i n c l u s i v a e v i c i n a a l l e p e r s o n e , s o t t o l i n e a n d o a n c o r a u n a v o l t a i l v a l o r e d e l l a r i c e r c a c o m e s t r u m e n t o d i c r e s c i t a e i n n o v a z i o n e .