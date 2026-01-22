R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - E ' e n t r a t o a p i e n o r e g i m e i l s e c o n d o a n n o d e l c o r s o d i l a u r e a i n M e d i c i n a e C h i r u r g i a i s t i t u i t o a C e f a l ù g r a z i e a l p a r t e n a r i a t o t r a l ' u n i v e r s i t à U n i C a m i l l u s e l a F o n d a z i o n e G i g l i o . S e t t a n t u n o m a t r i c o l e , c h e s i u n i s c o n o a i 5 5 s t u d e n t i d e l p r i m o a n n o , h a n n o f a t t o r e g i s t r a r e u n i n c r e m e n t o d i i s c r i t t i c h e " t e s t i m o n i a n o c o m e l ' u n i v e r s i t à s i s t i a r a d i c a n d o n e l t e r r i t o r i o s i c i l i a n o a c o n f e r m a d e l l ' a t t e s o i m p a t t o s o c i o - e c o n o m i c o p r e v i s t o n e l p r o g e t t o " , a f f e r m a n o i l p r e s i d e n t e d e l C d a d e l G i g l i o , V i c t o r M a r i o d i M a r i a , e i l r e t t o r e d i U n i C a m i l l u s G i a n n i P r o f i t a , c h e è a n c h e v i c e p r e s i d e n t e d e l G i g l i o . I l p o l o d i d a t t i c o d i C e f a l ù - i n f o r m a l ' a t e n e o i n u n a n o t a - r e g i s t r a g i à i l c o i n v o l g i m e n t o d i 4 1 d o c e n t i n e l l e v a r i e d i s c i p l i n e , l a p r e s e n z a d i 3 a m m i n i s t r a t i v i p e r l a g e s t i o n e d e l l ' a t t i v i t à o r g a n i z z a t i v a , e i l c o i n v o l g i m e n t o d i p r o f e s s i o n i s t i d e l G i g l i o e d i U n i C a m i l l u s i n 2 p r o g e t t i d i r i c e r c a c h e h a n n o d a t o v i t a a u n c o n s o r z i o p e r u n a c a l l d i H o r i z o n e a u n p a r t e n a r i a t o p e r u n a v v i s o d i R e g i o n e S i c i l i a n a c o n 2 i m p r e s e ( P r o m e d 2 2 e G e s a n ) , C n r e U n i M e s s i n a . N e l p r i m o a n n o a c c a d e m i c o s o n o s t a t e a s s e g n a t e 1 3 b o r s e d i s t u d i o , p e r u n i m p o r t o c o m p l e s s i v o d i 6 0 m i l a e u r o , a s t u d e n t i r e s i d e n t i m e r i t e v o l i , " f i n a l i z z a t e a n c h e a i n c e n t i v a r e l a p e r m a n e n z a " i n r e g i o n e . " R e g i s t r i a m o i p r i m i i m p o r t a n t i e f f e t t i p o s i t i v i - s o t t o l i n e a D i M a r i a - c h e c o n f e r m a n o l a v a l i d i t à d i u n a v i s i o n e c h e p o r t e r à i l G i g l i o d i C e f a l ù a e s s e r e n o n s o l o u n p o l o d i e c c e l l e n z a n e l l a c u r a , m a a n c h e n e l l a f o r m a z i o n e e n e l l a r i c e r c a " . " Q u e s t o t r a g u a r d o - a g g i u n g o n o D i M a r i a e P r o f i t a - n o n s a r e b b e s t a t o p o s s i b i l e s e n z a l a f e r m a v o l o n t à p o l i t i c a e i l s o s t e g n o s t r a t e g i c o d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e S i c i l i a n a , R e n a t o S c h i f a n i , c h e h a f o r t e m e n t e p r o m o s s o t a l e p r o c e s s o n e l n o s t r o t e r r i t o r i o p e r e l e v a r e g l i s t a n d a r d d e l l a s a n i t à s i c i l i a n a . S i s t a n n o c r e a n d o c o n d i z i o n i c o n c r e t e - c o n c l u d o n o - p e r t r a t t e n e r e i n o s t r i g i o v a n i t a l e n t i e g e n e r a r e u n i n d o t t o e c o n o m i c o v i t a l e p e r l e M a d o n i e " . L ' U n i C a m i l l u s h a s e d e a l l ' i n t e r n o d e l l ' o s p e d a l e d i C e f a l ù , d o v e è s t a t a r e a l i z z a t a u n ' a r e a p e r l a d i d a t t i c a e l a b o r a t o r i d i s t u d i o e r i c e r c a .