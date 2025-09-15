R o m a , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - S o n o a p e r t i f i n o a l l e 1 3 d e l 2 2 s e t t e m b r e i b a n d i d e l l ’ u n i v e r s i t à U n i C a m i l l u s p e r l ’ a m m i s s i o n e a i c o r s i d i l a u r e a m a g i s t r a l e a c i c l o u n i c o i n M e d i c i n a e C h i r u r g i a e i n O d o n t o i a t r i a e P r o t e s i D e n t a r i a p e r l ’ a n n o a c c a d e m i c o 2 0 2 5 / 2 0 2 6 . L e l e z i o n i a v r a n n o i n i z i o g i à d a l 2 8 o t t o b r e . P e r p a r t e c i p a r e è n e c e s s a r i o a v e r c o n s e g u i t o i l d i p l o m a d i s c u o l a s e c o n d a r i a d i I I g r a d o . I c o r s i s o n o o f f e r t i n e l l e s e g u e n t i s e d i : M e d i c i n a e C h i r u r g i a i n l i n g u a i t a l i a n a : R o m a , L i d o d i V e n e z i a , C e f a l ù ; M e d i c i n a e C h i r u r g i a i n l i n g u a i n g l e s e : R o m a ; O d o n t o i a t r i a i n l i n g u a i t a l i a n a : R o m a . L e i s c r i z i o n i d e v o n o e s s e r e e f f e t t u a t e e s c l u s i v a m e n t e o n l i n e t r a m i t e i l p o r t a l e d e l l o s t u d e n t e G O M P ( h t t p s : / / u n i c a m i l l u s - s t u d e n t i . g o m p . i t / ) . I c a n d i d a t i a M e d i c i n a e C h i r u r g i a i n l i n g u a i t a l i a n a p o s s o n o i n d i c a r e u n a o p i ù s e d i p e r l e q u a l i d e s i d e r a n o c o n c o r r e r e , p a g a n d o u n a s o l a q u o t a d ’ i s c r i z i o n e . L e p r o v e d i s e l e z i o n e p e r i t r e c o r s i d i l a u r e a c o n s i s t e r a n n o i n 6 0 d o m a n d e a r i s p o s t a m u l t i p l a , d a c o m p l e t a r e n e l l ’ a r c o d i u n ’ o r a . L e m a t e r i e s a r a n n o i n e r e n t i a B i o l o g i a , C h i m i c a , F i s i c a , M a t e m a t i c a , L o g i c a , c o m p r e n s i o n e d e l t e s t o e a r g o m e n t i d i c a r a t t e r e u m a n i t a r i o , r i f e r i b i l i a l l a m i s s i o n d i U n i C a m i l l u s . L e p r o v e s i s v o l g e r a n n o i n m o d a l i t à t e l e m a t i c a h o m e - b a s e d c o m o d a m e n t e d a l p r o p r i o p c n e l l e s e g u e n t i g i o r n a t e : M e d i c i n a e C h i r u r g i a i n l i n g u a i n g l e s e , g i o v e d ì 2 5 s e t t e m b r e ; O d o n t o i a t r i a e P r o t e s i D e n t a r i a i n l i n g u a i t a l i a n a : g i o v e d ì 2 5 s e t t e m b r e ; M e d i c i n a e C h i r u r g i a i n l i n g u a i t a l i a n a : v e n e r d ì 2 6 s e t t e m b r e . I r i s u l t a t i s a r a n n o p u b b l i c a t i s u l s i t o i s t i t u z i o n a l e e n t r o i l 3 0 s e t t e m b r e 2 0 2 5 , c o n g r a d u a t o r i e s e p a r a t e p e r c i a s c u n a s e d e . P e r p r e p a r a r s i a l m e g l i o a l l a p r o v a , i c a n d i d a t i p o s s o n o u t i l i z z a r e T h e F a c u l t y , u n ’ a p p g r a t u i t a c h e o f f r e p e r c o r s i d i a l l e n a m e n t o e s i m u l a z i o n i b a s a t e s u i p r o g r a m m i d e l l e p r o v e d i a m m i s s i o n e d i M e d i c i n a , O d o n t o i a t r i a e P r o f e s s i o n i S a n i t a r i e . L ’ a p p c o n s e n t e d i e s e r c i t a r s i p e r m a t e r i a , c r e a r e v e r i f i c h e p e r s o n a l i z z a t e e c o m p l e t a r e s i m u l a z i o n i d e l l a p r o v a , s t u d i a n d o c o m o d a m e n t e d a s m a r t p h o n e o c o m p u t e r . L ’ a p p è d i s p o n i b i l e s u A p p S t o r e e G o o g l e P l a y . P e r l ’ a n n o a c c a d e m i c o 2 0 2 5 / 2 0 2 6 U n i C a m i l l u s p r e s e n t a i m p o r t a n t i n o v i t à c h e r a f f o r z a n o l ’ o f f e r t a f o r m a t i v a e l ’ a t t e n z i o n e a g l i s t u d e n t i . T r a q u e s t e , l ’ a v v i o d e l c o r s o d i l a u r e a m a g i s t r a l e i n M e d i c i n a e C h i r u r g i a i n l i n g u a i t a l i a n a a n c h e p r e s s o l a s e d e d i R o m a , c h e a m p l i a l e p o s s i b i l i t à d i i s c r i z i o n e . I n o l t r e , a p a r t i r e d a q u e s t ’ a n n o a c c a d e m i c o , s a r à i n a u g u r a t a a l l ’ i n t e r n o d e l C a m p u s d i R o m a l a n u o v a c l i n i c a o d o n t o i a t r i c a u n i v e r s i t a r i a , u n a s t r u t t u r a m o d e r n a d o v e s t u d e n t i e d o c e n t i p o t r a n n o s v o l g e r e a t t i v i t à d i c u r a , s t u d i o e r i c e r c a . G l i s t u d e n t i a v r a n n o l ’ o p p o r t u n i t à d i i n t e g r a r e i m m e d i a t a m e n t e l a p r a t i c a c l i n i c a c o n l o s t u d i o t e o r i c o , s e g u e n d o p a z i e n t i a d u l t i e p e d i a t r i c i s o t t o l a s u p e r v i s i o n e d i p r o f e s s i o n i s t i e s p e r t i . A c o n f e r m a r e l ’ e f f i c a c i a d e l m o d e l l o f o r m a t i v o U n i C a m i l l u s , i d a t i d e l X x v i i r a p p o r t o A l m a L a u r e a m o s t r a n o r i s u l t a t i e c c e l l e n t i : u n ’ a l t a p e r c e n t u a l e d i s t u d e n t i s i l a u r e a i n c o r s o ( 8 9 , 5 % ) , l a m a g g i o r p a r t e l a v o r a g i à a u n a n n o d a l c o n s e g u i m e n t o d e l t i t o l o ( 8 4 , 3 % ) c o n r e t r i b u z i o n i s u p e r i o r i a l l a m e d i a n a z i o n a l e e l a s o d d i s f a z i o n e c o m p l e s s i v a d e i l a u r e a t i s u p e r a i l 9 5 % . P e r m a g g i o r i i n f o r m a z i o n i i n m e r i t o a l l ’ i s c r i z i o n e a l l e p r o v e d i M e d i c i n a e O d o n t o i a t r i a , è p o s s i b i l e c o n s u l t a r e l a p a g i n a d e l l ’ A t e n e o a f f e r e n t e a i b a n d i h t t p s : / / u n i c a m i l l u s . o r g / s e r v i z i / b a n d i - d i - a m m i s s i o n e / , o p p u r e s c r i v e r e u n a m a i l a i n f o c e n t e r @ u n i c a m i l l u s . o r g .