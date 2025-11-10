R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - C o n o l t r e l a m e t à d e i m e d i c i o v e r 5 5 a n n i e 1 s u 4 c h e h a g i à s u p e r a t o i 6 5 , i l s i s t e m a s a n i t a r i o i t a l i a n o r i s c h i a d i p e r d e r e d e c i n e d i m i g l i a i a d i p r o f e s s i o n i s t i n e i p r o s s i m i 5 a n n i . I n q u e s t o s c e n a r i o c o m p l e s s o , U n i C a m i l l u s - I n t e r n a t i o n a l U n i v e r s i t y o f H e a l t h a n d M e d i c a l S c i e n c e s a c c o g l i e l a n u o v a g e n e r a z i o n e d i m e d i c i , r i n n o v a n d o l a f i d u c i a n e l f u t u r o d e l l a s a n i t à i t a l i a n a c o n u n r i t o s i m b o l i c o : l a c e r i m o n i a d i c o n s e g n a d e i c a m i c i b i a n c h i a 4 0 0 s t u d e n t i d e l q u a r t o a n n o d e l c o r s o d i l a u r e a i n M e d i c i n a e c h i r u r g i a , c h e s i è s v o l t a s a b a t o 8 n o v e m b r e n e l l a S a l a S i n o p o l i d e l l ' A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a d i R o m a , a l l a p r e s e n z a a n c h e d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L a z i o , F r a n c e s c o R o c c a . " I n u n ' e p o c a d i f o r t e p r e s s i o n e s u l s i s t e m a s a n i t a r i o i t a l i a n o , l a c e r i m o n i a d e l c a m i c e b i a n c o è p e r l ' a t e n e o u n r i t o d i r i n n o v a m e n t o e d i f i d u c i a c o l l e t t i v a - a f f e r m a G i a n n i P r o f i t a , r e t t o r e d i U n i C a m i l l u s - I n d o s s a r e i l c a m i c e b i a n c o s i g n i f i c a s c e g l i e r e d i p r e n d e r s i c u r a d e l l a v i t a e a c c o g l i e r e l a f r a g i l i t à d e l l ' a l t r o . E ' i l p r i m o g e s t o c o n c r e t o d i u n a p r o m e s s a v e r s o l a s o c i e t à , u n s i m b o l o d i s p e r a n z a e u n p a t t o p u b b l i c o d i r e s p o n s a b i l i t à . C e l e b r i a m o i l f u t u r o d e l l a m e d i c i n a r i c o r d a n d o c h e c u r a r e n o n è s o l o u n a c o m p e t e n z a , m a u n a m i s s i o n e " . U n a r e c e n t e r i c e r c a e u r o p e a - r i f e r i s c e l ' a t e n e o i n u n a n o t a - m o s t r a c h e c i r c a i l 4 5 % d e i g i o v a n i u n d e r 2 0 v a l u t a c o n i n t e r e s s e u n a p r o f e s s i o n e n e l s e t t o r e s a n i t a r i o ( d a t i I p s o s ) . E ' u n d a t o c h e r a c c o n t a m o l t o p i ù d i u n a t e n d e n z a : n o n o s t a n t e l ' i n c e r t e z z a d e l m o n d o d e l l a v o r o e l a c o m p l e s s i t à d e i p e r c o r s i d i f o r m a z i o n e , l a v o l o n t à d i a i u t a r e i l p r o s s i m o e c o n t r i b u i r e a l b e n e s s e r e c o l l e t t i v o r e s t a u n a v o c a z i o n e f o r t e n e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i . " A n c h e i d a t i i n t e r n i d i U n i C a m i l l u s c o n f e r m a n o q u e s t o t r e n d - s o t t o l i n e a P r o f i t a - D a l 2 0 1 8 a o g g i l ' a t e n e o h a q u i n t u p l i c a t o l e i s c r i z i o n i a l c o r s o d i M e d i c i n a e c h i r u r g i a , e m o l t i p l i c a t o p e r 7 q u e l l e d i S c i e n z e i n f e r m i e r i s t i c h e . N u m e r i c h e t e s t i m o n i a n o c o m e i p i ù g i o v a n i s c e l g a n o d i i n t r a p r e n d e r e u n p e r c o r s o i m p e g n a t i v o , m a p r o f o n d a m e n t e m o t i v a n t e , s p i n t i d a v a l o r i u m a n i p r i m a a n c o r a c h e p r o f e s s i o n a l i . O g g i - p r e c i s a i l r e t t o r e - o l t r e l a m e t à d e g l i s t u d e n t i d i M e d i c i n a e c h i r u r g i a d i U n i C a m i l l u s ( 5 5 % ) h a s c e l t o i l c o r s o i n l i n g u a i n g l e s e , e q u a s i u n q u a r t o ( 2 3 % ) p r o v i e n e d a l l ' e s t e r o . I l n o s t r o a t e n e o r a p p r e s e n t a u n a c o m u n i t à a c c a d e m i c a g l o b a l e , c o n s t u d e n t i d a p i ù d i 7 6 P a e s i . E ' l ' i m m a g i n e d i u n a g e n e r a z i o n e a p e r t a , c o n s a p e v o l e e p r o n t a a d a f f r o n t a r e l e s f i d e d e l l a s a l u t e n e l m o n d o . S i a m o o r g o g l i o s i - c o n c l u d e - c h e U n i C a m i l l u s s i c o n f e r m i , a n n o d o p o a n n o , c o m e u n a t e n e o c a p a c e d i c o n i u g a r e e c c e l l e n z a s c i e n t i f i c a , v i s i o n e i n t e r n a z i o n a l e e m i s s i o n e e t i c a : f o r m i a m o c h i c u r e r à e m i g l i o r e r à i l f u t u r o " .