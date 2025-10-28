R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o d i O r b a n è u n v i a g g i o d a i c o n t o r n i a n c o r a p o c o c h i a r i e d a l l e i m p l i c a z i o n i g e o p o l i t i c h e p r e o c c u p a n t i c h e s e m b r a n o v o l e r s p i n g e r e l ’ I t a l i a v e r s o u n a p o s i z i o n e d i c o n t r a s t o c o n l ’ U n i o n e E u r o p e a , n e l t e n t a t i v o d i a s s e c o n d a r e g l i i n t e r e s s i n a z i o n a l i s t i d i O r b á n e i l s u o l e g a m e e c o n o m i c o e d e n e r g e t i c o c o n l a R u s s i a d i P u t i n " . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n . " S p e r i a m o c h e l a P r e s i d e n t e M e l o n i g l i a b b i a d e t t o q u a n t o s i a s t r a t e g i c o p e r l ’ I t a l i a p r o s e g u i r e c o n g l i i n v e s t i m e n t i c o m u n i e u r o p e i , s e n z a i q u a l i s a r e m m o i n r e c e s s i o n e , e q u a n t o s i a i m p o r t a n t e c o n d i v i d e r e l e r e s p o n s a b i l i t à s u l l ’ a c c o g l i e n z a d i c h i a r r i v a i n I t a l i a . E c h e s i c h i a r i s c a c o n i l s u o m i n i s t r o d e g l i E s t e r i c h e h a d i c h i a r a t o c o s e d i v e r s e r i s p e t t o a q u e l l e a f f e r m a t e d a O r b a n , c h e l e i i n v e c e n o n h a s m e n t i t o " .