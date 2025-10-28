R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ G r a v e l ’ a t t a c c o d e l g o v e r n o u n g h e r e s e a R e p u b b l i c a , a c u i e s p r i m i a m o p i e n a s o l i d a r i e t à . È i n a c c e t t a b i l e o g n i f o r m a d i i n g e r e n z a e d i i n t i m i d a z i o n e n e i c o n f r o n t i d e l l a l i b e r t à d i s t a m p a e d e l l ’ i n d i p e n d e n z a d e i m e d i a i t a l i a n i . M i a s p e t t o c h e a n c h e G i o r g i a M e l o n i e i l g o v e r n o i t a l i a n o d i f e n d a n o i l q u o t i d i a n o e , s o p r a t t u t t o , q u e s t i v a l o r i f o n d a m e n t a l i c h e d o v r e b b e r o e s s e r e p i e n a m e n t e r i s p e t t a t i e c o n d i v i s i d a t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e " . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n .