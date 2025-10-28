R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N e s s u n i m b a r a z z o p e r l ’ i n c o n t r o t r a i l p r e s i d e n t e M e l o n i e i l p r e s i d e n t e O r b a n c h e s i a p p r e s t a a i n c o n t r a r e a n c h e S u a S a n t i t à : v e r r à r e d a r g u i t o p e r q u e s t o ? I l p r e s i d e n t e M e l o n i h a i n c o n t r a t o a n c h e i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a C i n e s e X i J i n p i n g a l u g l i o s c o r s o . N o n c r e d o c h e l e r e l a z i o n i d i p l o m a t i c h e c o n g l i S t a t i a t r a z i o n e c o m u n i s t a a l l ’ o r d i n e d e l g i o r n o d e i g o v e r n i d i c e n t r o s i n i s t r a a b b i a n o s c a t e n a t o r e a z i o n i c o s ì i n d i g n a t e " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i F a b i o R a m p e l l i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a L ’ A r i a c h e T i r a s u l a 7 . “ I l r u o l o d i G i o r g i a M e l o n i - p r o s e g u e - è a n c o r a u n a v o l t a d e c i s i v o . C ’ è u n a t o t a l e c o m p l i c i t à n e l l ’ u s a r e , b e n e v o l m e n t e , i l p r e s i d e n t e M e l o n i c o m e c e r n i e r a i e r i c o n T r u m p e o g g i d i n u o v o c o n O r b a n p e r a v v i c i n a r e l e p o s i z i o n i d i u n o S t a t o f a c e n t e p a r t e d e l l ’ U e a l l ’ U e s t e s s a . Q u i n o n p a r l i a m o d i u n p a r l a m e n t o d i d e s t r a o d i s i n i s t r a m a d i u n p a r l a m e n t o c o s t i t u i t o d a S t a t i , l a m e t a f o r a è f a l l a c e . S e s i v o t a s s e a m a g g i o r a n z a q u a l c h e n a z i o n e p o t r e b b e a p p r o f i t t a r n e e , a l l a l u n g a , p o t r e b b e f i n i r e c o m e c o n l a G r a n B r e t a g n a , f i n e n d o p e r d i s t r u g g e r e c i ò c h e i n o s t r i p a d r i h a n n o c o s t r u i t o i n o l t r e m e z z o s e c o l o . L e d e c i s i o n i a l l ’ u n a n i m i t à s o n o u n v i n c o l o a p p a r e n t e c h e è u t i l e p e r r a g g i u n g e r e p o s i z i o n i d i s i n t e s i ” . " S u l l e d i f f i c o l t à d e l l ’ E u r o p a l a q u e s t i o n e è d i s o l a r e e v i d e n z a . L o a m m e t t e l a s t e s s a p r e s i d e n t e U r s u l a V o n D e r L e y e n . N o i d o b b i a m o f a r p r e v a l e r e i l n o s t r o i n t e r e s s e n a z i o n a l e e i m p e d i r e c h e , c o m e è s u c c e s s o n e l p a s s a t o , s i p o s s a a p p r o f i t t a r e d e l l e d e b o l e z z e i t a l i a n e p e r a v v a n t a g g i a r e u n p e z z o s o l o d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a " . " S e v a l e i l p r i n c i p i o d e l l a c o n t i g u i t à p o l i t i c a , c o m e a f f e r m a n o a s i n i s t r a , p e r a n a l o g i a i l g o v e r n o c e n t r a l e n o n d o v r e b b e f i n a n z i a r e l e R e g i o n i g u i d a t e d a l l a s i n i s t r a . U n p r i n c i p i o i n a c c e t t a b i l e e a n t i d e m o c r a t i c o , l e n a z i o n i s o n o s o v r a n e e i p o p o l i s c e l g o n o l i b e r a m e n t e d a c h i f a r s i g o v e r n a r e . I l r e s t o s i c h i a m a t e n t a t i v o d i s o t t o m i s s i o n e e r i c a t t o , q u a l c o s a d i m o l t o s i m i l e a l l a d i t t a t u r a " , c o n c l u d e .