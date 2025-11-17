B u d a p e s t , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ' U n g h e r i a r e s p i n g e r e b b e l a p o s s i b i l i t à d i i n c o r p o r a r e l a T r a n s c a r p a z i a , u n a r e g i o n e d e l l ' U c r a i n a o c c i d e n t a l e , s e v e n i s s e a v a n z a t a u n a p r o p o s t a d e l g e n e r e . L o h a d i c h i a r a t o i l p r i m o m i n i s t r o V i k t o r O r b á n i n r i s p o s t a a u n a d o m a n d a d i M a t t h i a s D ö p f n e r , c e o d e l g r u p p o m e d i a t i c o t e d e s c o A x e l S p r i n g e r , n e l s u o p r o g r a m m a Y o u T u b e . " V o i t e d e s c h i a v e t e g i à p r o v a t o a f a r l o i n a l t r i t e r r i t o r i . L ' e s p e r i e n z a t e d e s c a d i m o s t r a c h e n o n v a l e l a p e n a l a n c i a r s i i n u n ' a v v e n t u r a d e l g e n e r e " , h a a f f e r m a t o i l p r i m o m i n i s t r o u n g h e r e s e . B u d a p e s t a c c u s a d a t e m p o K i e v d i v i o l a r e i d i r i t t i d e l l a m i n o r a n z a u n g h e r e s e i n T r a n s c a r p a z i a , i n p a r t i c o l a r e i l d i r i t t o d i u t i l i z z a r e l a p r o p r i a l i n g u a m a d r e n e l l a c u l t u r a e n e l l ' i s t r u z i o n e . I l g o v e r n o u n g h e r e s e h a r i p e t u t a m e n t e a v v e r t i t o c h e n o n c o n s e n t i r à a l l ' U c r a i n a d i a d e r i r e a l l ' U n i o n e E u r o p e a f i n c h é q u e s t e q u e s t i o n i n o n s a r a n n o r i s o l t e .