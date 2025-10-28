R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l v i c e p r e m i e r d e l g o v e r n o , M a t t e o S a l v i n i , q u e l l o d e l l e m a g l i e t t e c o n P u t i n , i n c o n t r a O r b à n c h e c h i e d e u n b l o c c o a n t i K i e v . L a p r e m i e r M e l o n i c o n t i n u a s u l l a l i n e a d e l s i l e n z i o ? L ’ a t t e g g i a m e n t o d i S a l v i n i m i n a l a c r e d i b i l i t à d e l l ’ I t a l i a n e l l e s u e s c e l t e d i p o l i t i c a e s t e r a . I n v e c e d i p r e n d e r s e l a c o n l ’ o p p o s i z i o n e G i o r g i a M e l o n i g u a r d i d e n t r o l a m a g g i o r a n z a , a m e n o c h e a n c h e l e i n o n l a p e n s i c o m e S a l v i n i " . C o s ì S i m o n a M a l p e z z i , s e n a t r i c e d e l P d .