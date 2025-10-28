R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S i v e d e c h e n o n è a b i t u a t o a l l a l i b e r t à d i s t a m p a , m e n t r e è e s p e r t o d i m a n i p o l a z i o n e p o l i t i c a . L a f r a s e c h e a n d a v a s m e n t i t a d a l c o n s i g l i e r e p o l i t i c o d i O r b a n n o n d o v e v a e s s e r e q u e l l a i n c u i s i p a r l a d i ' e r r o r e ' d a p a r t e d i T r u m p p e r l e s a n z i o n i a l l a R u s s i a , m a q u e l l a i n c u i u n P a e s e m e m b r o d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a c o m e l ’ U n g h e r i a c h e d o v r e b b e n o n s o l o p r e n d e r e s o l d i e f i n a n z i a m e n t i d a l l ’ U e , m a c o n d i v i d e r n e v a l o r i e p r i n c i p i , d e f i n i s c e ' i n u t i l i ' l e i s t i t u z i o n i e u r o p e e " . C o s ì s u i s o c i a l i l s e n a t o r e d i A z i o n e M a r c o L o m b a r d o . " O r b a n è i l c a v a l l o d i T r o i a d e l l e i n g e r e n z e r u s s e d e n t r o i p r o c e s s i d e c i s i o n a l i d e l l ’ U e . E ’ n e c e s s a r i o i s t i t u i r e a l p i ù p r e s t o u n o s c u d o d e m o c r a t i c o c o n t r o l e i n g e r e n z e s t r a n i e r e . I n o l t r e , è s b a g l i a t o c h e l ’ I t a l i a n o n s i s c h i e r i a f a v o r e d e l s u p e r a m e n t o d e l p o t e r e d i v e t o c h e r e n d e l ’ U n i o n e e u r o p e a o s t a g g i o d e g l i i n t e r e s s i d i P u t i n " , c o n c l u d e .