R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P e r i o d i c a m e n t e i n P a r l a m e n t o , q u a n d o c i s o n o i C o n s i g l i e u r o p e i , s i v o t a n o d e i d o c u m e n t i d i i n d i r i z z o c h e a n c h e l a L e g a s o s t i e n e . M e n t r e a s i n i s t r a p r e s e n t a n o 4 o 5 d o c u m e n t i d i v e r s i , a d e s e m p i o s u l l ' U c r a i n a , n o i a b b i a m o s e m p r e u n a p o s i z i o n e u n i t a r i a . D o p o d i c h é S a l v i n i , c o m e l e a d e r p o l i t i c o d e l r a g g r u p p a m e n t o e u r o p e o d i c u i f a p a r t e a n c h e O r b a n , h a d i r i t t o d i i n c o n t r a r e c h i v u o l e . E d e l r e s t o t u t t i i n c o n t r a n o t u t t i i n q u e s t i g i o r n i . T r u m p d e v e i n c o n t r a r e X i J i n p i n g , m a c r e d o c h e n e s s u n o i m m a g i n e r à c h e a b b i a n o l e s t e s s e i d e e . Q u a n t o a l l a f o r m u l a ' E u r o p a d e l l e N a z i o n i ' , l a u s a v a g i à D e G a u l l e . A m e p r e o c c u p a p i ù l a F r a n c i a c h e s t a p r e c i p i t a n d o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i , a A g o r à s u R a i T r e . " I o s o n o n a t o n e l 1 9 5 6 - p r o s e g u e - e q u e l l ' a n n o i n U n g h e r i a i c a r r i a r m a t i r u s s i n e g a v a n o a n c o r a u n a v o l t a l a l i b e r t à . L ' U n g h e r i a è u n a d e m o c r a z i a e i n p r i m a v e r a s i v o t e r à . S e a g l i u n g h e r e s i n o n p i a c e O r b a n , v o t e r a n n o q u a l c u n a l t r o . C o m u n q u e l ' U n g h e r i a f a p a r t e d e l l ' U n i o n e E u r o p e a . E l a c o n s a p e v o l e z z a c h e d o b b i a m o s t a r e i n E u r o p a c e l ' h a n n o t u t t i , p e r c h é g i à t u t t i i n s i e m e s i a m o p o c h i r i s p e t t o a l r e s t o d e l m o n d o " . " A m e h a p r e o c c u p a t o q u e l l a s f i l a t a d i m i s s i l i a P e c h i n o d i q u a l c h e s e t t i m a n a f a , d o v e c ' e r a p e r f i n o D ' A l e m a , n o n s o s e p e r t e n t a r e d i v e n d e r e i l s u o v i n o o s e p e r u n r i g u r g i t o d i n o s t a l g i a . C ' e r a X i J i n p i n g v e s t i t o c o m e M a o T s e T u n g , c ' e r a l a R u s s i a d i P u t i n , c ' e r a p u r t r o p p o a n c h e l ' I n d i a , c h e è u n p a e s e d e m o c r a t i c o , n o n u n a d i t t a t u r a c o m u n i s t a c o m e l a C i n a , c ' e r a n o i r a n i a n i , c ' e r a n o a f g h a n i . I n s o m m a , u n a c o s a p o d e r o s a e m i n a c c i o s a . A f r o n t e d i q u e s t o l ' E u r o p a d e v e e s s e r e c o e s a p e r l a d i f e s a , p e r l a r i c e r c a , p e r g l i i n v e s t i m e n t i " , c o n c l u d e .