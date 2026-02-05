M i l a n o , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L a d i f e s a d i G a b r i e l e M a r c h e s i i m p u g n e r à - d o p o i l d e p o s i t o d e l l e m o t i v a z i o n i - l a c o n d a n n a i n p r i m o g r a d o c o n c u i i l T r i b u n a l e d i B u d a p e s t h a c o n d a n n a t o a 7 a n n i l ' a t t i v i s t a a n t i f a s c i s t a a c c u s a t o , c o n a l t r i , d i a v e r a g g r e d i t o t r e p e r s o n e n e l c o r s o d i u n a m a n i f e s t a z i o n e n e o n a z i s t a a B u d a p e s t a v v e n u t a l ' 1 1 f e b b r a i o 2 0 2 3 , i n s i e m e a l l a c o n n a z i o n a l e I l a r i a S a l i s . N e l m a r z o d e l 2 0 2 4 i g i u d i c i d e l l a C o r t e d ' A p p e l l o d i M i l a n o a v e v a n o e l e n c a n o n o r m a t i v e e s e n t e n z e p e r s p i e g a r e i l n o a l l a c o n s e g n a a l l ' U n g h e r i a d i M a r c h e s i , c o l p i t o d a m a n d a t o d i a r r e s t o e u r o p e o . I l g i o v a n e , i n c e n s u r a t o , n o n p o t e v a e s s e r e c o n s e g n a t o v i s t o l e c o n d i z i o n i d e l l e c a r c e r i d i B u d a p e s t c h e , s e c o n d o l ' u l t i m o r e p o r t i n t e r n a z i o n a l e d e l 2 0 1 8 , r i s u l t a n o g r a v a t e d a r i s c h i d i v i o l e n z a e n o n s u f f i c i e n t i g a r a n z i e i g i e n i c h e . I n o l t r e l a d u r a t a n o n b r e v e d e l p r o c e s s o , " e l a c o m p l e s s i t à d e g l i a c c e r t a m e n t i p e r s t a b i l i r e s e h a p a r t e c i p a t o a i f a t t i " n o n p o t e v a s c o n g i u r a r e - a d i r e d e i g i u d i c i i t a l i a n i - i l " r e a l e r i s c h i o c h e s i a l e s o u n o d e i s u o i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i " e c h e e v e n t u a l i " t r a t t a m e n t i d e g r a d a n t i " p o s s a n o n u o c e r e a l l a s u a v i t a p s i c h i c a . D o p o l a c o n d a n n a i n f l i t t a i n U n g h e r i a , l a d i f e s a - u n l e g a l e d i B u d a p e s t c h e a f f i a n c a g l i a v v o c a t i E u g e n i o L o s c o e M a u r o S t r a i n i - , f a r à a p p e l l o s o s t e n e n d o l ' a s s e n z a d i p r o v e e t e s t i m o n i a n z e c h e p o s s a n o g i u s t i f i c a r e l ' i p o t e s i a c c u s a t o r i a . S e l a s e n t e n z a d i v e n t a s s e d e f i n i t i v a ( i n s e c o n d o g r a d o è g i à e s e c u t i v a ) , l ' U n g h e r i a p o t r e b b e e m e t t e r e u n n u o v o m a n d a t o d i a r r e s t o e u r o p e o n e i c o n f r o n t i d e l 2 4 e n n e e q u i n d i n u o v i g i u d i c i d ' A p p e l l o d i M i l a n o d o v r a n n o r i a f f r o n t a r e l a q u e s t i o n e s u g l i e v e n t u a l i r i s c h i a l l a c o n s e g n a .