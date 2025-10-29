R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e v i o l e n t e e i n d e c e n t i p r o n u n c i a t e d a l p o r t a v o c e d e l g o v e r n o u n g h e r e s e Z o l t a n K o v a c s c o n t r o l ’ e u r o d e p u t a t a d i A v s I l a r i a S a l i s s o n o i n d e g n e e i n a c c e t t a b i l i . U n a t t a c c o v o l g a r e p r o f o n d a m e n t e a n t i d e m o c r a t i c o c h e c o n f e r m a , a n c o r a u n a v o l t a , l a n a t u r a a u t o r i t a r i a d e l r e g i m e d i O r b a n " . L o a f f e r m a n o A n g e l o B o n e l l i e N i c o l a F r a t o i a n n i d i A l l e a n z a V e r d i S i n i s t r a . " C h i e d i a m o a l g o v e r n o i t a l i a n o d i c o n d a n n a r e p u b b l i c a m e n t e q u e s t e p a r o l e e d i d i f e n d e r e u n a r a p p r e s e n t a n t e d e l n o s t r o P a e s e , e a l P a r l a m e n t o e u r o p e o d i i n t e r v e n i r e c o n f o r z a c o n t r o q u e s t o e n n e s i m o e p i s o d i o d i v i o l e n z a v e r b a l e e i n t i m i d a z i o n e p o l i t i c a . D a O r b a n e d a i s u o i e s p o n e n t i – c o n c l u d o n o B o n e l l i e F r a t o i a n n i – a r r i v a n o s o l o m e s s a g g i d i o d i o e d i s p r e z z o v e r s o l e I s t i t u z i o n i e u r o p e e e i v a l o r i d e m o c r a t i c i . L ’ E u r o p a d e v e r e a g i r e c o n f e r m e z z a " .