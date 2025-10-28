R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ M e n t r e O r b a n è i n i t a l i a e v i e n e r i v e r i t o d a S a l v i n i e r i c e v u t o d a l l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o u n s u o c o n s i g l i e r e p o l i t i c o a t t a c c a i m e d i a i t a l i a n i e d i n p a r t i c o l a r e R e p u b b l i c a a c u i v a l a n o s t r a s o l i d a r i e t à . C o n o s c i a m o l ’ i d i o s i n c r a s i a d e l g o v e r n o u n g h e r e s e n e i c o n f r o n t i d e i d i r i t t i e d e l l a l i b e r t à d i s t a m p a . M a s a r e m m o c u r i o s i d i s a p e r e s e , m e n t r e O r b a n s p i e g a v a l o r o i l s u o l e g a m e c o n P u t i n e i l s u o a n t i e u r o p e i s m o , S a l v i n i e G i o r g i a M e l o n i h a n n o d i f e s o i g i o r n a l i s t i i t a l i a n i e i n o s t r i m e d i a . C i a s p e t t i a m o a l p i ù p r e s t o p a r o l e c h i a r e e f o r t i d e l n o s t r o p a t r i o t t i c o g o v e r n o a d i f e s a d e l l a l i b e r t à d i s t a m p a ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a .