R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - C r e s c e l ’ a v i c o l t u r a i t a l i a n a n e l 2 0 2 4 e a n c h e n e i p r i m i s e i m e s i d e l 2 0 2 5 . L a f i l i e r a d e l l e c a r n i b i a n c h e r e g i s t r a u n a c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e p a r i a l + 3 , 6 % i n v o l u m e e i c o n s u m i i n t e r n i a u m e n t a n o d e l + 3 , 7 % , r a g g i u n g e n d o i 2 2 , 0 5 k g p r o c a p i t e , i l v a l o r e p i ù a l t o d e l l ’ u l t i m o d e c e n n i o . N e l p r i m o s e m e s t r e 2 0 2 5 l a t e n d e n z a s i c o n f e r m a , c o n u n a p r o d u z i o n e s t a b i l e e u n a s p e s a d o m e s t i c a i n a u m e n t o . A d e l i n e a r e i l q u a d r o d i q u e s t o s e t t o r e , n e l c o r s o d e l l a s u a a s s e m b l e a n a z i o n a l e a R o m a , è U n a i t a l i a , l ’ a s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e d e l c o m p a r t o a v i c o l o i t a l i a n o , c h e c o n t a o g g i 6 4 m i l a a d d e t t i l u n g o l ’ i n t e r a f i l i e r a , d i c u i 2 5 . 5 0 0 n e l l a t r a s f o r m a z i o n e e u n f a t t u r a t o c o m p l e s s i v o d i 7 , 7 5 m i l i a r d i d i e u r o ( + 3 , 3 % s u l 2 0 2 3 ) . L e c a r n i b i a n c h e r a p p r e s e n t a n o i l 4 4 % d e l l e c a r n i a c q u i s t a t e d a g l i i t a l i a n i e i l 3 4 % d e l l a s p e s a d o m e s t i c a c o m p l e s s i v a p e r l a c a r n e , c o n f e r m a n d o s i p r o t e i n e a c c e s s i b i l i , v e r s a t i l i e s o s t e n i b i l i . B u o n e l e p e r f o r m a n c e a n c h e n e l c o m p a r t o d e l l e u o v a : + 3 % l a p r o d u z i o n e e + 3 , 8 % i c o n s u m i n e l 2 0 2 4 , p a r i a 2 1 8 u o v a p r o c a p i t e . L ’ i n d i c e d i p e n e t r a z i o n e d o m e s t i c a t o c c a i l 9 4 % , i l p i ù a l t o t r a l e f o n t i p r o t e i c h e d i o r i g i n e a n i m a l e . U n ’ a f f e z i o n e c h e s i r i f l e t t e n e i d a t i d e l I s e m e s t r e c o n c r e s c i t e d e l 1 0 % a v o l u m e n e l l e v e n d i t e i n G d o e d e t t a g l i o . S e c o n d o i d a t i I s m e a 2 0 2 5 , t r a t u t t i i p r o d o t t i p r o t e i c i d i o r i g i n e a n i m a l e , l e c a r n i b i a n c h e e l e u o v a h a n n o r e g i s t r a t o l a c r e s c i t a p i ù s i g n i f i c a t i v a n e i v o l u m i a c q u i s t a t i d a l l e f a m i g l i e d a l 2 0 2 1 a l 2 0 2 4 ( + 1 1 , 8 % e + 9 , 7 % ) .