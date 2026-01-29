( A d n k r o n o s ) - L a f i r m a d e l P a r t e n a r i a t o U E - I n d i a p e r l a S i c u r e z z a e l a D i f e s a , a v v e n u t a a m a r g i n e d e l 1 6 ° v e r t i c e U n i o n e e u r o p e a – I n d i a i n s i e m e a l l ’ A c c o r d o d i l i b e r o s c a m b i o , s e g n a u n p a s s a g g i o c h i a v e n e l r i p o s i z i o n a m e n t o s t r a t e g i c o d i B r u x e l l e s e N u o v a D e l h i i n u n c o n t e s t o g l o b a l e s e m p r e p i ù i n s t a b i l e . A c c a n t o a l l a d i m e n s i o n e e c o n o m i c a , e m e r g e c o n f o r z a q u e l l a g e o p o l i t i c a , m a r i t t i m a , i n d u s t r i a l e e t e c n o l o g i c a , i n u n q u a d r o c h e i n t r e c c i a I n d o - P a c i f i c o , M e d i t e r r a n e o , c o n n e t t i v i t à e a u t o n o m i a s t r a t e g i c a . N e p a r l a n o c o n l ' A d n k r o n o s G i u l i o T e r z i d i S a n t ' A g a t a , a m b a s c i a t o r e e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e P o l i t i c h e d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a d e l S e n a t o , e V a s S h e n o y , C h i e f R e p r e s e n t a t i v e p e r l ’ I t a l i a d e l l a I n d i a n C h a m b e r o f C o m m e r c e . D a l l a r i d u z i o n e d e l l e d i p e n d e n z e s t r a t e g i c h e e u r o p e e a l l a d i v e r s i f i c a z i o n e d e l l e a l l e a n z e i n d i a n e , d a l r u o l o d e l l ’ I M E C a l l a s i c u r e z z a m a r i t t i m a , f i n o a l c o n t e n i m e n t o d e l l e n u o v e p e n e t r a z i o n i s i n o - p a k i s t a n e n e l M e d i t e r r a n e o , l ’ i n t e r v i s t a r i c o s t r u i s c e l e r a g i o n i p r o f o n d e d i u n ’ i n t e s a c h e v a b e n o l t r e i l c o m m e r c i o . I l 1 6 ° v e r t i c e U e – I n d i a è s t a t o d e f i n i t o q u e l l o d e l l a “ m a d r e d i t u t t i g l i a c c o r d i c o m m e r c i a l i ” . S i è p a r l a t o m o l t o d i l i b e r o s c a m b i o , m a c ' è a n c h e i l p a r t e n a r i a t o s u s i c u r e z z a e d i f e s a . U n s a l t o d i q u a l i t à n e l r a p p o r t o t r a U n i o n e e u r o p e a e I n d i a . L ’ A c c o r d o d i l i b e r o s c a m b i o c r e a u n m e r c a t o i n t e g r a t o t r a d u e g r a n d i d e m o c r a z i e c h e i n s i e m e r a p p r e s e n t a n o c i r c a d u e m i l i a r d i d i p e r s o n e e q u a s i u n q u a r t o d e l P I L m o n d i a l e . M a s e n z a u n a c o r n i c e d i s i c u r e z z a c o n d i v i s a , q u e l l a i n t e g r a z i o n e r e s t e r e b b e v u l n e r a b i l e . I l P a r t e n a r i a t o U E - I n d i a p e r l a S i c u r e z z a e l a D i f e s a r i c o n o s c e c h e o g g i c o m m e r c i o , s i c u r e z z a e s t a b i l i t à g e o p o l i t i c a s o n o d i m e n s i o n i i n s e p a r a b i l i . È u n a t t o d i r e a l i s m o s t r a t e g i c o : l e c a t e n e d e l v a l o r e , l e r o t t e m a r i t t i m e , l e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e e l e t e c n o l o g i e a v a n z a t e n o n p o s s o n o p r o s p e r a r e s e n z a u n a m b i e n t e s i c u r o , p r e v e d i b i l e e f o n d a t o s u r e g o l e c o n d i v i s e . Q u a n t o c o n t a i l c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e n e l l a c o n c l u s i o n e p r o p r i o o r a d i q u e s t o a c c o r d o ? C o n t a m o l t i s s i m o , e n u l l a è c a s u a l e . L ’ E u r o p a è o r m a i p i e n a m e n t e c o n s a p e v o l e d e l l a n e c e s s i t à d i r i d u r r e l e p r o p r i e d i p e n d e n z e s t r a t e g i c h e , i n p a r t i c o l a r e d a l l a C i n a , e d i r a f f o r z a r e i l e g a m i c o n p a r t n e r a f f i d a b i l i c h e c o n d i v i d o n o v a l o r i d e m o c r a t i c i e u n a v i s i o n e m u l t i l a t e r a l e d e l l ’ o r d i n e i n t e r n a z i o n a l e . I n q u e s t o q u a d r o , l ’ I n d i a e m e r g e c o m e i n t e r l o c u t o r e n a t u r a l e : è u n a p o t e n z a d e m o c r a t i c a c e n t r a l e n e l l ’ I n d o - P a c i f i c o , u n a t t o r e c h i a v e n e l l e c a t e n e g l o b a l i d e l v a l o r e e u n p r o t a g o n i s t a g e o p o l i t i c o i n r a p i d a a s c e s a . P e r B r u x e l l e s , r a f f o r z a r e i l l e g a m e c o n N u o v a D e l h i s i g n i f i c a i n v e s t i r e n e l l a s t a b i l i t à d i u n a r e g i o n e c h e è o r m a i v i t a l e a n c h e p e r l a s i c u r e z z a e u r o p e a . E d a l p u n t o d i v i s t a i n d i a n o ? P e r l ’ I n d i a i l m o m e n t o è a l t r e t t a n t o f a v o r e v o l e . D o p o l ’ i n i z i o d e l l a g u e r r a d i a g g r e s s i o n e r u s s a c o n t r o l ’ U c r a i n a , N u o v a D e l h i h a a v v i a t o u n a r i f l e s s i o n e p r o f o n d a s u l l a n e c e s s i t à d i r i d u r r e l a d i p e n d e n z a s t r a t e g i c a d a M o s c a , p u r s e n z a r i n n e g a r e l a p r o p r i a a u t o n o m i a d e c i s i o n a l e . Q u e s t o h a a c c e l e r a t o l a r i c e r c a d i p a r t n e r a l t e r n a t i v i , a f f i d a b i l i e t e c n o l o g i c a m e n t e a v a n z a t i . L ’ I n d i a s t a i n o l t r e r a f f o r z a n d o l a p r o p r i a p r o i e z i o n e m a r i t t i m a , n o n s o l o v e r s o e s t , n e l M a r C i n e s e M e r i d i o n a l e , m a a n c h e l u n g o l e r o t t e d e l l ’ O c e a n o I n d i a n o e d e l l ’ a s s e I n d o - M e d i t e r r a n e o , c h e è s e m p r e p i ù c e n t r a l e p e r i f l u s s i c o m m e r c i a l i e d e n e r g e t i c i g l o b a l i . N e l v o s t r o r a g i o n a m e n t o e n t r a a n c h e l a c o s t r u z i o n e d i n u o v i e q u i l i b r i r e g i o n a l i i n A s i a o c c i d e n t a l e ? L ’ I n d i a s i m u o v e p e r c o s t r u i r e n u o v e a l l e a n z e c o n P a e s i e b l o c c h i c h e c o n d i v i d o n o i l p r i m a t o d e l d i a l o g o , i l r i s p e t t o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e i l p r i n c i p i o d e l l a n o n a g g r e s s i o n e p r e v e n t i v a . L ’ a c c o r d o d i d i f e s a c o n g l i E m i r a t i A r a b i U n i t i è s t a t o u n p r i m o t a s s e l l o , a p r e n d o l a s t r a d a a u n a s s e E m i r a t i – I n d i a – I s r a e l e i n A s i a o c c i d e n t a l e , c o n u n a c h i a r a f u n z i o n e d i b i l a n c i a m e n t o r i s p e t t o a l b l o c c o s a u d i t a - p a k i s t a n o . Q u e s t o r i d i s e g n o d e g l i e q u i l i b r i r e g i o n a l i h a i n e v i t a b i l m e n t e r i f l e s s i a n c h e s u g l i i n t e r e s s i e u r o p e i . A p r e o c c u p a r e l ’ E u r o p a è a n c h e i l M e d i t e r r a n e o . I n c h e m o d o q u e s t a d i n a m i c a e n t r a n e l p a r t e n a r i a t o c o n l ' I n d i a ? C ’ è u n o s v i l u p p o m e n o v i s i b i l e m a e s t r e m a m e n t e r i l e v a n t e : i l c r e s c e n t e c o i n v o l g i m e n t o d e l P a k i s t a n n e l M e d i t e r r a n e o a t t r a v e r s o l ’ a c c o r d o c o n i l g e n e r a l e K h a l i f a H a f t a r p e r l a f o r n i t u r a d i a r m a m e n t i d i o r i g i n e c i n e s e . Q u e s t a i n t e s a e s t e n d e d i f a t t o l a c o r d a t a s t r a t e g i c a s i n o - p a k i s t a n a , i n c l u s a l a d i m e n s i o n e t e c n o l o g i c a e n u c l e a r e , f i n o a l l e p o r t e d e l M e d i t e r r a n e o , c h e è u n o s p a z i o d i d i r e t t o i n t e r e s s e s t r a t e g i c o e u r o p e o . I n q u e s t o c o n t e s t o , i l p a r t e n a r i a t o d i d i f e s a c o n l ’ I n d i a r a f f o r z a l ’ U E c o m e f o r n i t o r e s t r a t e g i c o d i N u o v a D e l h i , m a o f f r e a n c h e a B r u x e l l e s u n a p r o i e z i o n e p i ù c r e d i b i l e n e l l ’ I n d o - P a c i f i c o e i n A s i a o c c i d e n t a l e , c o n t r i b u e n d o a l c o n t e n i m e n t o d i n u o v e p e n e t r a z i o n i o s t i l i n e l l o s p a z i o m e d i t e r r a n e o . E n t r i a m o n e l m e r i t o d e l l ’ a c c o r d o . C o s a p r e v e d e c o n c r e t a m e n t e s u s i c u r e z z a e d i f e s a ? P r e v e d e a n z i t u t t o l ’ i s t i t u z i o n e d i u n d i a l o g o a n n u a l e , c h e c o n s e n t e u n c o n f r o n t o s t r u t t u r a t o e c o n t i n u a t i v o . A q u e s t o s i a f f i a n c a u n a c o o p e r a z i o n e r a f f o r z a t a i n s e t t o r i c h i a v e c o m e l a s i c u r e z z a m a r i t t i m a , l a r e s i l i e n z a c i b e r n e t i c a e i l c o n t r a s t o a l t e r r o r i s m o . N o n s i t r a t t a d i u n ’ i n t e s a s i m b o l i c a , m a d i u n a r i s p o s t a c o n c r e t a a l l a c r e s c e n t e c o m p l e s s i t à d e l l e m i n a c c e g l o b a l i , c h e o g g i s o n o i b r i d e , t r a n s n a z i o n a l i e t e c n o l o g i c a m e n t e s o f i s t i c a t e . L a d i m e n s i o n e m a r i t t i m a s e m b r a c e n t r a l e L e p r i n c i p a l i r o t t e c o m m e r c i a l i m o n d i a l i a t t r a v e r s a n o c h o k e p o i n t s e m p r e p i ù e s p o s t i a t e n s i o n i g e o p o l i t i c h e , c o m e B a b e l - M a n d e b e l o S t r e t t o d i M a l a c c a . L ’ i n t e n s i f i c a r s i d e l l a c o m p e t i z i o n e s t r a t e g i c a l u n g o q u e s t e d i r e t t r i c i r e n d e i n d i s p e n s a b i l e u n a m a g g i o r e c o o r d i n a z i o n e t r a U n i o n e e u r o p e a e I n d i a . R a f f o r z a r e l a s i c u r e z z a m a r i t t i m a s i g n i f i c a a u m e n t a r e l a r e s i l i e n z a c o l l e t t i v a e c o n t r i b u i r e a l l a s t a b i l i t à d i u n a r e g i o n e c h e n o n è p i ù “ l o n t a n a ” , m a d i r e t t a m e n t e c o n n e s s a a g l i i n t e r e s s i e c o n o m i c i e d i s i c u r e z z a e u r o p e i . C ’ è a n c h e u n a f o r t e d i m e n s i o n e i n d u s t r i a l e . C h e o p p o r t u n i t à a p r e q u e s t o a c c o r d o ? I l p a t t o a p r e l a s t r a d a a u n c o i n v o l g i m e n t o p i ù s t r u t t u r a t o d e l l ’ i n d u s t r i a d e l l a d i f e s a i n d i a n a n e l m e r c a t o e u r o p e o , c r e a n d o o p p o r t u n i t à d i c o o p e r a z i o n e i n d u s t r i a l e , i n n o v a z i o n e e i n t e r o p e r a b i l i t à . È l ’ e s p r e s s i o n e d i u n a n u o v a c o n c e z i o n e d i a u t o n o m i a s t r a t e g i c a e u r o p e a : n o n i s o l a m e n t o , m a c a p a c i t à d i a g i r e e p r o t e g g e r s i a t t r a v e r s o p a r t e n a r i a t i s e l e t t i v i f o n d a t i s u i n t e r e s s i e v a l o r i c o n d i v i s i . P e r l ’ I n d i a , s i g n i f i c a a c c e s s o a k n o w - h o w a v a n z a t o ; p e r l ’ E u r o p a , s i g n i f i c a d i v e r s i f i c a r e e r a f f o r z a r e l a p r o p r i a b a s e i n d u s t r i a l e e t e c n o l o g i c a . L a s i c u r e z z a s i i n t r e c c i a a n c h e c o n l a c o n n e t t i v i t à . C h e r u o l o h a l ’ I m e c i n q u e s t o q u a d r o ? U n r u o l o c r u c i a l e . L ’ a c c o r d o d i s i c u r e z z a , a f f i a n c a t o a l l i b e r o s c a m b i o , r i p o r t a a l c e n t r o d e l l ’ a g e n d a l ’ I n d i a - M i d d l e E a s t - E u r o p e E c o n o m i c C o r r i d o r , l a n c i a t o d u r a n t e i l G 2 0 i n d i a n o d e l 2 0 2 3 , c o n l ’ I t a l i a t r a i p r i m i f i r m a t a r i g r a z i e a l l ’ a z i o n e d e l G o v e r n o M e l o n i . I n u n b r i e f i n g s u c c e s s i v o a l v e r t i c e , i l S e g r e t a r i o a g l i E s t e r i i n d i a n o V i k r a m M i s r i h a s o t t o l i n e a t o c o m e l a c o n n e t t i v i t à s i a u n e l e m e n t o c h i a v e d e l l ’ a g e n d a U E - I n d i a , c o n f e r m a n d o l a v o l o n t à d i p o r t a r e a v a n t i l ’ I M E C e d i e l e v a r n e i l l i v e l l o d e c i s i o n a l e f i n o a u n v e r t i c e p o l i t i c o d e i P a e s i c o i n v o l t i . L ’ I M E C n a s c e a n c h e c o m e a l t e r n a t i v a s t r a t e g i c a a l l e r o t t e d i S u e z e B a b e l - M a n d e b , o g g i s e m p r e p i ù e s p o s t e a t e n s i o n i g e o p o l i t i c h e e a t t o r i n o n s t a t a l i . A n c h e s u l p i a n o m i l i t a r e - o p e r a t i v o c i s o n o n o v i t à i m p o r t a n t i . L a P r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a U r s u l a v o n d e r L e y e n h a a n n u n c i a t o l ’ a v v i o d i e s e r c i t a z i o n i n a v a l i c o n g i u n t e t r a U e e I n d i a , c o n u n f o c u s s p e c i f i c o s u l l a l o t t a a l l a p i r a t e r i a e s u l l a p r o t e z i o n e d e l l e r o t t e m a r i t t i m e c r i t i c h e . È u n s e g n a l e m o l t o c h i a r o d i c o n v e r g e n z a s t r a t e g i c a i n u n c o n t e s t o d i c o m p e t i z i o n e g l o b a l e s e m p r e p i ù i n t e n s a . P e r u n a c o o p e r a z i o n e c o s ì p r o f o n d a s e r v o n o a n c h e s t r u m e n t i g i u r i d i c i a d e g u a t i . E d è p e r q u e s t o c h e s o n o s t a t i a v v i a t i i n e g o z i a t i s u u n A c c o r d o U E - I n d i a s u l l a S i c u r e z z a d e l l e I n f o r m a z i o n i , c h e c o n s e n t i r à l o s c a m b i o d i i n f o r m a z i o n i c l a s s i f i c a t e . Q u e s t o p a s s a g g i o è e s s e n z i a l e p e r s v i l u p p a r e u n a c o o p e r a z i o n e c r e d i b i l e i n a m b i t i s e n s i b i l i c o m e l e t e c n o l o g i e d e l l a d i f e s a , l a c y b e r s i c u r e z z a e l ’ i n t e l l i g e n c e . I l p a r t e n a r i a t o t o c c a a n c h e l a s i c u r e z z a i n t e r n a . È p r e v i s t o u n r a f f o r z a m e n t o d e l c o o r d i n a m e n t o t r a l e a g e n z i e i n d i a n e e l e i s t i t u z i o n i e u r o p e e , t r a c u i E u r o p o l e E u r o j u s t , o l t r e a u n a c o o p e r a z i o n e p i ù s t r e t t a n e l l a l o t t a a l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a e a l t r a f f i c o d i d r o g a . L e p a r t i s i s o n o i m p e g n a t e a c o n d i v i d e r e b u o n e p r a t i c h e s u l l a p r e v e n z i o n e d e l l a r a d i c a l i z z a z i o n e , s u l c o n t r a s t o a l f i n a n z i a m e n t o d e l t e r r o r i s m o e s u l l ’ u s o i m p r o p r i o d e l l e t e c n o l o g i e e m e r g e n t i d a p a r t e d i g r u p p i e s t r e m i s t i . I n c o n c l u s i o n e , q u a l è i l m e s s a g g i o s t r a t e g i c o p i ù f o r t e c h e e m e r g e d a q u e s t o p a r t e n a r i a t o ? L a r i a f f e r m a z i o n e d i u n i m p e g n o c o m u n e p e r u n I n d o - P a c i f i c o l i b e r o , a p e r t o e b a s a t o s u r e g o l e , f o n d a t o s u l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e s u l l a C o n v e n z i o n e d e l l e N a z i o n i U n i t e s u l d i r i t t o d e l m a r e . È u n m e s s a g g i o c h i a r o , v o l t o a c o n t r a s t a r e l a c r e s c e n t e a s s e r t i v i t à c i n e s e n e l l a r e g i o n e . P e r d a r e s o s t a n z a a q u e s t a v i s i o n e , U E e I n d i a h a n n o d e c i s o d i a v v i a r e c o n s u l t a z i o n i d e d i c a t e a l l ’ I n d o - P a c i f i c o e d i r a f f o r z a r e l a c o o p e r a z i o n e i n f o r u m r e g i o n a l i c o m e l ’ I n d i a n O c e a n R i m A s s o c i a t i o n e l ’ I n d o - P a c i f i c O c e a n s I n i t i a t i v e . I n s i n t e s i , n o n è s o l o u n a c c o r d o t r a p a r t n e r : è u n a d i c h i a r a z i o n e d i r e s p o n s a b i l i t à s t r a t e g i c a c o n d i v i s a .