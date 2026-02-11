R o m a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " D a q u i a i p r o s s i m i s e s s a n t a g i o r n i s a r e m o i m p e g n a t i i n 1 5 e v e n t i i n t u t t a I t a l i a p r o m o s s i d a l P d " p e r u n a " r a c c o l t a f i r m e " s u l l ' a p p e l l o - m a n i f e s t o ' V e r s o g l i S t a t i U n i t i d ' E u r o p a ' . L o h a d e t t o N i c o l a Z i n g a r e t t i p r e s e n t a n d o l ' i n i z i a t i v a i n u n c o n f e r e n z a s t a m p a c o n E l l y S c h l e i n . " N e l 2 0 2 7 s a r a n n o 7 0 a n n i d a i T r a t t i d i R o m a . N o i s i a m o q u e l l a p a r t e d i I t a l i a c h e v u o l e n o n s i a u n r i t o r n o i n d i e t r o v e r s o u n ' E u r o p a i n t e r g o v e r n a t i v a m a s i v a d a a v a n t i c o n u n a p p r o c c i o f e d e r a l i s t a e f e d e r a l e r i l a n c i a n d o l o s p i r i t o p r o p r i o d e i T r a t t a t i d i R o m a " , a g g i u n g e Z i n g a r e t t i . " D i c i a m o n o a u n i m m o b i l i s m o d e m o c r a t i c o , n o a l l a d i s t r u z i o n e d e l l ' E u r o p a c h e h a c o m e p r o t a g o n i s t a a n c h e l ' a m m i n i s t r a z i o n e a m e r i c a n a . A p r i r e u n a n u o v a s t a g i o n e c h e v a d a i n c o n t r o a g l i i t a l i a n i c h e c h i e d o n o p r o t e z i o n e . L ' I t a l i a c h e s i c h i u d e è u n a I t a l i a p i ù d e b o l e . E ' l a d i m e n s i o n e e u r o p e a c h e p u ò g a r a n t i r e p r o t e z i o n e a l n o s t r o p a e s e . I v e r i p a t r i o t i s i a m o n o i " .