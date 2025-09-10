R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S e n t o c h e i l f i l o c o n d u t t o r e d i q u e s t o S o t e u è l ’ u n i t à e l ’ a u t o n o m i a s t r a t e g i c a d e l l ’ E u r o p a " , h a d i c h i a r a t o N i c o l a V e r o l a , d i r e t t o r e g e n e r a l e p e r l ’ E u r o p a e l a p o l i t i c a c o m m e r c i a l e i n t e r n a z i o n a l e d e l M a e c i , i n t e r v e n e n d o i n c o l l e g a m e n t o d a R o m a d u r a n t e l ’ a n a l i s i d e l d i s c o r s o s u l l o S t a t o d e l l ’ U n i o n e 2 0 2 5 d i U r s u l a v o n d e r L e y e n , t r a s m e s s o d a A d n k r o n o s . " L ’ u n i t à t r a i s t i t u z i o n i , S t a t i m e m b r i e c i t t a d i n i è f o n d a m e n t a l e , c o s ì c o m e l ’ a u t o n o m i a s t r a t e g i c a , t e m a c e n t r a l e d i t u t t a l ’ a n a l i s i p r e s e n t a t a d a l l a P r e s i d e n t e " . V e r o l a h a s o t t o l i n e a t o i l i m i t i s t r u t t u r a l i d e l l ’ E u r o p a i n m a t e r i a d i d i f e s a : " I l p r i m o è q u e l l o t e c n i c o - c a p a c i t a t i v o : m o l t i s t a t i e u r o p e i , c o m p r e s a l ’ E u r o p a n e l s u o i n s i e m e , n o n p o s s i e d o n o t u t t e l e c a p a c i t à n e c e s s a r i e , d a i s a t e l l i t i a g l i s t r u m e n t i a v a n z a t i d i d i f e s a , e q u e s t o n o n s i c o l m a r a p i d a m e n t e c o n p i c c o l i p r o g e t t i " . I l s e c o n d o l i m i t e r i g u a r d a g l i a s p e t t i i s t i t u z i o n a l i : " M o l t e i n i z i a t i v e d e l l ’ U n i o n e m i r a n o a f a c i l i t a r e l a s p e s a n a z i o n a l e n e l c a m p o d e l l a d i f e s a , m a c i s o n o v i n c o l i c h e d e v o n o e s s e r e c o n s i d e r a t i n e l p e r s e g u i r e u n a s t r a t e g i a c o m u n e " . S e c o n d o V e r o l a , a f f r o n t a r e q u e s t e s f i d e r i c h i e d e e q u i l i b r i o : " L a C o m m i s s i o n e d e v e c o n c e n t r a r s i s u p r i o r i t à r e a l i e n o n d i s p e r d e r e l e e n e r g i e i n t r o p p e i n i z i a t i v e p a r a l l e l e , m a n t e n e n d o c o m e g u i d a l ’ u n i t à e u r o p e a e l a c a p a c i t à d i g a r a n t i r e u n a s o v r a n i t à s t r a t e g i c a e f f i c a c e " .