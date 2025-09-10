Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Sento che il filo conduttore di questo Soteu è lunità e lautonomia strategica dellEuropa", ha dichiarato Nicola Verola, direttore generale per lEuropa e la politica commerciale internazionale del Maeci, intervenendo in collegamento da Roma durante lanalisi del discorso sullo Stato dellUnione 2025 di Ursula von der Leyen, trasmesso da Adnkronos. "Lunità tra istituzioni, Stati membri e cittadini è fondamentale, così come lautonomia strategica, tema centrale di tutta lanalisi presentata dalla Presidente". Verola ha sottolineato i limiti strutturali dellEuropa in materia di difesa: "Il primo è quello tecnico-capacitativo: molti stati europei, compresa lEuropa nel suo insieme, non possiedono tutte le capacità necessarie, dai satelliti agli strumenti avanzati di difesa, e questo non si colma rapidamente con piccoli progetti". Il secondo limite riguarda gli aspetti istituzionali: "Molte iniziative dellUnione mirano a facilitare la spesa nazionale nel campo della difesa, ma ci sono vincoli che devono essere considerati nel perseguire una strategia comune". Secondo Verola, affrontare queste sfide richiede equilibrio: "La Commissione deve concentrarsi su priorità reali e non disperdere le energie in troppe iniziative parallele, mantenendo come guida lunità europea e la capacità di garantire una sovranità strategica efficace".