B r u x e l l e s , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " C ' è u n ' i d e o l o g i a d o g m a t i c a c h e n o n s i p r o p o n e s o l a m e n t e d i c a m b i a r e l a p e r c e z i o n e c h e c i a s c u n o h a d e l p r o p r i o g e n e r e , o d e l l a b i o l o g i a , m a c h e s i p r e f i g g e l o s c o p o m o l t o p i ù g r a n d e d i d i s t r u g g e r e l a s o c i e t à o c c i d e n t a l e p e r c o m e l ' a b b i a m o c o n o s c i u t a " . C o s ì l ’ e u r o d e p u t a t o d e l l a L e g a , R o b e r t o V a n n a c c i , c h e h a o r g a n i z z a t o a l P a r l a m e n t o e u r o p e o , i n s i e m e a P r o V i t a e F a m i g l i a , u n i n c o n t r o s u i g i o v a n i i n d o t t i a p r a t i c a r e l a t r a n s i z i o n e d i g e n e r e . S e c o n d o u n o s t u d i o a m e r i c a n o d i u n ’ o r g a n i z z a z i o n e t r a n s g e n d e r c i t a t o d a P r o V i t a , s u 6 4 m i l a p e r s o n e , i l 9 % s i d i c h i a r a d e t r a n s i t i o n e r . N e l R e g n o U n i t o , s o s t i e n e a n c o r a P r o V i t a , l a C a s s R e v i e w h a d e m o l i t o i l c o s i d d e t t o ' a p p r o c c i o a f f e r m a t i v o ' , s e c o n d o c u i o g n i m i n i m o d i s a g i o d e l m i n o r e d e v e t r a s f o r m a r s i s u b i t o i n u n p e r c o r s o m e d i c o d i c a m b i o d i s e s s o . " S o n o s c o n v o l t o d a f o n d i a s s e g n a t i a c h i s t a s v i l u p p a n d o q u e s t a i d e o l o g i a , s o n o p r e o c c u p a t o s o p r a t t u t t o p e r c h é l e c o n s e g u e n z e l e s t i a m o v i v e n d o p r o p r i o s u l l a p e l l e d e l l a n o s t r a s o c i e t à " , h a c o n c l u s o i l l e g h i s t a .