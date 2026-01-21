R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - R i n v i a t a d i u n a n n o m a p e r l e i m p r e s e g i à o g g e t t o d i d i s c u s s i o n e , l ’ e n t r a t a i n v i g o r e d e l l ’ E t s 2 c h e d a l 2 0 2 7 , c o n e f f e t t i a p a r t i r e d a l 2 0 2 8 , c o m p o r t e r à a c a r i c o d e l l e a z i e n d e c o s t i c h e p o t r e b b e r o i n c i d e r e t r a 2 e 1 5 m l d d i e u r o p e r i l t r a s p o r t o s t r a d a l e e t r a 0 , 7 e 5 m l d d i e u r o p e r i l r e s i d e n z i a l e a l 2 0 3 0 . F o r c h e t t a c h e d i p e n d e d a l r a n g e d e l p r e z z o d e l l e q u o t e C O 2 . N e d à c o n t o u n o s t u d i o d i B i p , m u l t i n a z i o n a l e d i c o n s u l e n z a s t r a t e g i c a c o n c o n s o l i d a t a e s p e r i e n z a n e l l ’ a n a l i s i d e g l i i m p a t t i e c o n o m i c i , i n d u s t r i a l i e r e g o l a t o r i d e l l e p o l i t i c h e d i t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a , c o m m i s s i o n a t o d a A s s o g a s l i q u i d i - F e d e r c h i m i c a . D a l l o s t u d i o e m e r g e c o m e l ’ i n t r o d u z i o n e d e l l ’ E t s 2 p o s s a t r a d u r s i i n u n s i g n i f i c a t i v o i n c r e m e n t o d e i c o s t i p e r f a m i g l i e e i m p r e s e d e l l a s p e s a a n n u a l e p e r i l r i s c a l d a m e n t o f i n o a 6 0 0 € / a n n o . I n o l t r e , n e l s e t t o r e d e l l a m o b i l i t à l e g g e r a l a s p e s a a n n u a l e p e r l a q u o t a c a r b u r a n t e p o t r e b b e s u b i r e u n i n c r e m e n t o f i n o a 2 8 0 € / a n n o . “ D o p o a v e r s t i m a t o l ’ i m p a t t o n e i s e t t o r i d e l t r a s p o r t o p e s a n t e - r i c o r d a M a t t e o C i m e n t i , p r e s i d e n t e A s s o g a s l i q u i d i - F e d e r c h i m i c a - a b b i a m o c o n f e r m a c h e a n c h e s u t r a s p o r t o l e g g e r o e r e s i d e n z i a l e l ’ E m i s s i o n T r a d e S y s t e m i n c i d e r à m o l t o s u l l ’ e c o n o m i a i t a l i a n a e i l s u o i m p a t t o s i s o m m e r à a q u e l l o d e l l a d i r e t t i v a R e d I I I ; c i ò s u g g e r i s c e f l e s s i b i l i t à e c a u t e l a i n s e d e a p p l i c a t i v a . D a l l e a n a l i s i d i B i p - p r o s e g u e C i m e n t i - e m e r g e , n e i d i v e r s i s c e n a r i d i a p p l i c a z i o n e d e l l ’ E t s 2 , l a c a p a c i t à d e l G p l d i m a n t e n e r e c o m p e t i t i v i t à e c o n o m i c a r i s p e t t o a l l e a l t r e f o n t i e v e t t o r i . A l t e m p o s t e s s o r i s u l t a e v i d e n t e a n c h e l ’ u r g e n z a d i s o s t e n e r e l a c r e s c i t a d i d i s p o n i b i l i t à d e l l e s o l u z i o n i b i o e r i n n o v a b i l i ( b i o G p l e r D m e ) . P e r c i ò a b b i a m o c h i e s t o d i i m p i e g a r e l e r i s o r s e d e r i v a n t i d a l l e a s t e p e r i n c r e m e n t a r e b i o G p l e D m e r i n n o v a b i l i e r i d u r r e i c o s t i g e n e r a t i d a l l a n o r m a t i v a s u l l e f a m i g l i e , c o n a p p o s i t e c o m p e n s a z i o n i s u l c o s t o d e l l a b o l l e t t a e n e r g e t i c a ” . L o s t u d i o B i p h a a n c h e c a l c o l a t o l ’ i m p a t t o d e l l ’ E t s 2 s u l T c o ( T o t a l C o s t o f O w n e r s h i p ) , p a r a m e t r o i n d i s p e n s a b i l e p e r c o n o s c e r e i l c o s t o t o t a l e d i u n b e n e l u n g o t u t t o i l s u o c i c l o d i v i t a e l e a l i m e n t a z i o n i a G p l r e g i s t r a n o u n T c o i n f e r i o r e d e l 1 0 - 4 0 % r i s p e t t o a l l e a l t e r n a t i v e . “ I l G p l s i c o n f e r m a t r a l e a l i m e n t a z i o n i p r e f e r i t e d a i c o n s u m a t o r i - s o t t o l i n e a D a r i o S t e f a n o , p r e s i d e n t e d e l G r u p p o G p l A u t o t r a z i o n e d i A s s o g a s l i q u i d i - F e d e r c h i m i c a - m a i l c o m p a r t o c o n t i n u a a e s s e r e p e n a l i z z a t o d a l l e i n c e r t e z z e c h e p e r m a n g o n o a l i v e l l o e u r o p e o i n o r d i n e a d u n a n e c e s s a r i a n u o v a f a s e . I l d o c u m e n t o d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a s u l l a r e v i s i o n e d e l r e g o l a m e n t o s u l l e e m i s s i o n i d i C O 2 , i n f a t t i , n o n g a r a n t i s c e a n c o r a i l p i e n o r i s p e t t o d e l p r i n c i p i o d i n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a , r i s e r v a n d o a i b i o c a r b u r a n t i u n r u o l o m a r g i n a l e e , p e r a l t r o , s o l o a p a r t i r e d a l 2 0 3 5 . È d u n q u e n e c e s s a r i o i n t e r v e n i r e c o n r a p i d i t à e c o r a g g i o , p e r r i c o n o s c e r e d a s u b i t o i l c o n t r i b u t o d e i b i o c a r b u r a n t i , i n v e r t i r e l a t e n d e n z a e r i l a n c i a r e l e i m m a t r i c o l a z i o n i , i n d i s p e n s a b i l i p e r i l r i n n o v o d e l v e t u s t o p a r c o a u t o c i r c o l a n t e . S u l p i a n o n a z i o n a l e , r i t e n i a m o n o n p i ù r i n v i a b i l e l ’ a d o z i o n e , d a p a r t e d e l g o v e r n o , d e l r i n n o v o d e l l a m i s u r a d i s o s t e g n o a l r e t r o f i t a g a s d e i v e i c o l i g i à i n c i r c o l a z i o n e , i n u n ’ o t t i c a t r i e n n a l e , c o m e p e r a l t r o s e m b r e r e b b e e m e r g e r e d a u n a b o z z a d i p r o v v e d i m e n t o a l l o s t u d i o d e l M i m i t . C o m e p u r e , i n v i s t a d e l T a v o l o A u t o m o t i v e d e l p r o s s i m o 3 0 g e n n a i o , c i a t t e n d i a m o s e g n a l i c o n c r e t i e p o s i t i v i p e r i c o n s u m a t o r i e p e r u n s e t t o r e c h e r a p p r e s e n t a u n ’ e c c e l l e n z a i n d u s t r i a l e n a z i o n a l e , r i c o n o s c i u t a e d e s p o r t a t a a l i v e l l o g l o b a l e . N o n è p i ù t e m p o d i t e n t e n n a m e n t i ” . A n c h e n e l r e s i d e n z i a l e o f f - g r i d , i n t e r m i n i d i a n a l i s i d e l T c o , i l G p l s i r i v e l a s o l u z i o n e p i ù c o m p e t i t i v a , i n f e r i o r e d e l 3 0 - 5 0 % r i s p e t t o a l l e a l t e r n a t i v e . “ N e l s e t t o r e r e s i d e n z i a l e l ’ e n t r a t a i n v i g o r e d e l l ’ E t s 2 v a a s o v r a p p o r s i a l l ’ a p p l i c a z i o n e d e l l a d i r e t t i v a E p b d ( ' C a s e G r e e n ' ) - a v v e r t e M a r c o R o g g e r o n e , p r e s i d e n t e G r u p p o G p l C o m b u s t i o n e d i A s s o g a s l i q u i d i - F e d e r c h i m i c a - e d e l l e s u e l i n e e g u i d a a p p l i c a t i v e . I n c o n t i n u i t à c o n p r e c e d e n t i a n a l i s i c o n d o t t e d a B i p , e m e r g e c o m e l e m o d e r n e c a l d a i e a c o n d e n s a z i o n e a g a s , s e m p r e p i ù a l i m e n t a t e d a g a s r i n n o v a b i l i , c o n s e n t i r e b b e r o d i r a g g i u n g e r e i t a r g e t d i d e c a r b o n i z z a z i o n e i n d i c a t i n e l l a d i r e t t i v a c o n c o s t i d i g r a n l u n g a p i ù c o n t e n u t i r i s p e t t o a u n a c o n v e r s i o n e 1 0 0 % e l e t t r i c a e s e n z a d i s a g i a b i t a t i v i p e r i c o n s u m a t o r i ; m a l ’ a t t u a l e f o r m u l a z i o n e p r e v e d e a n c o r a i l b a n d o d e l l a c o m m e r c i a l i z z a z i o n e d e l l e c a l d a i e a p a r t i r e d a l 2 0 4 0 " . " L ’ a p e r t u r a d e l l a C o m m i s s i o n e a l l a r e v i s i o n e d e l R e g o l a m e n t o E c o d e s i g n s e m b r a u n p a s s o i m p o r t a n t e v e r s o i l r i p e n s a m e n t o d e i l i m i t i i n t r o d o t t i , c h e a l t r i m e n t i p r e s e n t e r e b b e r o u n c o n t o s a l a t o a l l e f a m i g l i e p e r i l s o d d i s f a c i m e n t o d e i l o r o b i s o g n i p r i m a r i d i r i s c a l d a r s i , c u c i n a r e e p r o d u r r e a c q u a c a l d a s a n i t a r i a . E a p r o p o s i t o d i b i s o g n i p r i m a r i , i l G P L r a p p r e s e n t a d a s e m p r e u n a s o l u z i o n e i d e a l e p e r c o n s e n t i r e a l l e f a s c e d i p o p o l a z i o n e c h e v i v o n o i n z o n e r u r a l i o m o n t a n e d i r i s c a l d a r s i , c u c i n a r e e d i s p o r r e d i a c q u a c a l d a s a n i t a r i a , a b a s s e e m i s s i o n i d i C O 2 e v a l o r i d i i n q u i n a n t i l o c a l i p r a t i c a m e n t e n u l l i ” , d i c e R o g g e r o n e . L o s t u d i o B i p s i c o n c l u d e c o n u n ’ a n a l i s i d e g l i i m p a t t i E t s 2 a n c h e s u l l e i n d u s t r i e p r e s e n t i n e l l e z o n e o f f - g r i d e m o n t a n e , d o v e i l G p l f i g u r a t r a l e f o n t i p i ù c o m p e t i t i v e , g a r a n t e n d o u n a d e g u a t o s u p p o r t o e n e r g e t i c o .