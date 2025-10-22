R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S e r v e u n ' E u r o p a c h e n o n a b b i a p a u r a d e l l a s u a g r a n d e z z a e c h e n o n d i m e n t i c h i c h e l a s u a f o r z a p i ù g r a n d e n o n è l a b u r o c r a z i a m a l a l i b e r t à " . L o h a a f f e r m a t o D i e t e r S t e g e r , d e l l e M i n o r a n z e l i n g u i s t i c h e , n e l l a s u a d i c h i a r a z i o n e d i v o t o s u l l e r i s o l u z i o n i p r e s e n t a t e a l l a C a m e r a s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , i n v i s t a d e l p r o s s i m o C o n s i g l i o e u r o p e o , a n n u n c i a n d o i l v o t o f a v o r e v o l e a q u e l l a d e l l a m a g g i o r a n z a e a q u e l l e p r e s e n t a t e d a A z i o n e , I t a l i a v i v a e P i ù E u r o p a .