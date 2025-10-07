R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o n f e r m a r e l ’ i m m u n i t à a I l a r i a S a l i s è s t a t a u n a d e c i s i o n e s b a g l i a t a , p e r u n s o l o v o t o , c h e r i s c h i a d i m i n a r e l a c r e d i b i l i t à d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o e d i a l l o n t a n a r l o d a i c i t t a d i n i . L ’ i m m u n i t à p a r l a m e n t a r e s e r v e a t u t e l a r e l a l i b e r t à d e l m a n d a t o , n o n a t r a s f o r m a r s i i n u n p r i v i l e g i o p e r s o n a l e d a v a n t i a f a t t i g r a v i e d e l t u t t o e s t r a n e i a l l ’ a t t i v i t à p o l i t i c a , p e r d i p i ù a n t e c e d e n t i a l l ’ e l e z i o n e . I l P a r l a m e n t o n o n è u n t r i b u n a l e , m a d e v e g a r a n t i r e c h e l a g i u s t i z i a p o s s a p r o c e d e r e l i b e r a m e n t e , s e n z a i n t e r f e r e n z e p o l i t i c h e " . C o s ì l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a - E c r M a r c o S q u a r t a . " N o n c ’ e r a n o m o t i v i p e r m a n t e n e r e l ’ i m m u n i t à – p r o s e g u e – p e r c h é s i p a r l a d i a c c u s e d i v i o l e n z a , l e s i o n i e a g g r e s s i o n e f i s i c a c h e n u l l a h a n n o a c h e f a r e c o n l a f u n z i o n e p a r l a m e n t a r e . N o n s i p u ò d a r e l ’ i d e a c h e c i s i c a n d i d i p e r s f u g g i r e a i t r i b u n a l i . D i f e n d e r e l ’ i m m u n i t à s i g n i f i c a t u t e l a r e l a d e m o c r a z i a , n o n b l o c c a r e l a g i u s t i z i a . N o i d i E c r e F r a t e l l i d ’ I t a l i a a b b i a m o v o t a t o c o n t r o q u e s t a i m p o s t a z i o n e , n e l p i e n o r i s p e t t o d e l l a p r e s u n z i o n e d ’ i n n o c e n z a , p e r c h é c h i r a p p r e s e n t a i c i t t a d i n i d e v e e s s e r e i l p r i m o a r i s p o n d e r e c o n t r a s p a r e n z a d e l l e p r o p r i e , g r a v i c o n d o t t e . L e i s t i t u z i o n i s i d i f e n d o n o c o n l a s e r i e t à , n o n c o n i p r i v i l e g i " . " I l d o p p i o s t a n d a r d d e l l a s i n i s t r a : q u a n d o l ’ i n d a g a t o è d e l c e n t r o d e s t r a s c a t t a n o c a m p a g n e g i u s t i z i a l i s t e , m a s e s i t r a t t a d i u n l o r o r a p p r e s e n t a n t e d i v e n t a n o i m p r o v v i s a m e n t e g a r a n t i s t i . U n a t t e g g i a m e n t o i p o c r i t a c h e d a n n e g g i a l a c r e d i b i l i t à d e l l a p o l i t i c a e d e l l e i s t i t u z i o n i " , c o n c l u d e .