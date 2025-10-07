Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Confermare limmunità a Ilaria Salis è stata una decisione sbagliata, per un solo voto, che rischia di minare la credibilità del Parlamento Europeo e di allontanarlo dai cittadini. Limmunità parlamentare serve a tutelare la libertà del mandato, non a trasformarsi in un privilegio personale davanti a fatti gravi e del tutto estranei allattività politica, per di più antecedenti allelezione. Il Parlamento non è un tribunale, ma deve garantire che la giustizia possa procedere liberamente, senza interferenze politiche". Così leuroparlamentare di Fratelli dItalia-Ecr Marco Squarta. "Non cerano motivi per mantenere limmunità prosegue perché si parla di accuse di violenza, lesioni e aggressione fisica che nulla hanno a che fare con la funzione parlamentare. Non si può dare lidea che ci si candidi per sfuggire ai tribunali. Difendere limmunità significa tutelare la democrazia, non bloccare la giustizia. Noi di Ecr e Fratelli dItalia abbiamo votato contro questa impostazione, nel pieno rispetto della presunzione dinnocenza, perché chi rappresenta i cittadini deve essere il primo a rispondere con trasparenza delle proprie, gravi condotte. Le istituzioni si difendono con la serietà, non con i privilegi". "Il doppio standard della sinistra: quando lindagato è del centrodestra scattano campagne giustizialiste, ma se si tratta di un loro rappresentante diventano improvvisamente garantisti. Un atteggiamento ipocrita che danneggia la credibilità della politica e delle istituzioni", conclude.