R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I n u n s i s t e m a c i v i l e e d e m o c r a t i c o , c h i v a i n g i r o a t i r a r e m a r t e l l a t e s u l l a t e s t a d i c h i n o n l a p e n s a c o m e l u i n o n m e r i t a a l c u n a i m p u n i t à . E p p u r e , o g g i , c o n i l v o t o c h e h a r e s p i n t o l a r i c h i e s t a d i r e v o c a d e l l ’ i m m u n i t à p a r l a m e n t a r e a I l a r i a S a l i s , i l P a r l a m e n t o e u r o p e o h a m a n d a t o u n m e s s a g g i o d e v a s t a n t e : c h e l a v i o l e n z a p o l i t i c a , s e v i e n e d a s i n i s t r a , p u ò e s s e r e t o l l e r a t a . È l a m o r t e d e l l a l e g a l i t à " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e v i c a r i o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l S e n a t o , R a f f a e l e S p e r a n z o n . " U n s e g n a l e c h e m i n a a l l a r a d i c e l a c r e d i b i l i t à d e l l e i s t i t u z i o n i e u r o p e e e s a n c i s c e l a f i n e d i o g n i p a r v e n z a d i e q u i l i b r i o e c o e r e n z a . E s s e r e d i s i n i s t r a , e v i d e n t e m e n t e , p e r a l c u n i s i g n i f i c a g o d e r e d i u n a s o r t a d i i m m u n i t à i d e o l o g i c a . F r a t e l l i d ’ I t a l i a c o n t i n u e r à a b a t t e r s i c o n t r o q u e s t a d o p p i a m o r a l e e p e r u n p r i n c i p i o s e m p l i c e e s a c r o s a n t o : d a v a n t i a l l a l e g g e , t u t t i d e v o n o e s s e r e u g u a l i . E c h i c o m m e t t e r e a t i d e v e e s s e r e p r o c e s s a t o e c o n d a n n a t o a n c h e s e è c o m u n i s t a " , c o n c l u d e .