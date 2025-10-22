R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i l ’ I t a l i a a v r e b b e u n a s t o r i c a o p p o r t u n i t à : q u e l l a d i g u i d a r e l ’ E u r o p a , a f r o n t e d e l l e d i f f i c o l t à d i F r a n c i a e G e r m a n i a . S i p r e f e r i s c e i n v e c e r e s t a r e a m e t à d e l g u a d o : u n p o ’ c o n g l i S t a t i U n i t i , u n p o ’ c o n l ’ U n i o n e e u r o p e a , f i n e n d o p e r d i v e n t a r e i r r i l e v a n t i p e r g l i u n i e p e r g l i a l t r i . ” L o h a a f f e r m a t o L u i g i S p a g n o l l i , v i c e c a p o g r u p p o d e l l e A u t o n o m i e a l S e n a t o , n e l l a d i c h i a r a z i o n e d i v o t o s u l l e r i s o l u z i o n i p r e s e n t a t e d o p o l e c o m u n i c a z i o n i d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , i n v i s t a d e l p r o s s i m o C o n s i g l i o e u r o p e o . “ I l G o v e r n o – h a a g g i u n t o – a v r e b b e d o v u t o i n t e s t a r s i l a b a t t a g l i a p e r u n a d i f e s a c o m u n e e u r o p e a , m a n o n l o h a f a t t o p e r n o n s c o n t e n t a r e T r u m p . A l q u a l e v a b e n i s s i m o c h e g l i S t a t i e u r o p e i p r o c e d a n o i n o r d i n e s p a r s o , c o m p r a n d o d a l l e i n d u s t r i e a m e r i c a n e , c o n l a d r a m m a t i c a c o n s e g u e n z a d i n o n r a f f o r z a r e d a v v e r o l a p r o p r i a c a p a c i t à d i d i f e s a . A b b i a m o b i s o g n o d i u n ’ E u r o p a p i ù f o r t e , c h e n o n a f f i d i a g l i u m o r i v o l u b i l i d i T r u m p i l n e g o z i a t o s u l l a f i n e d e l l a g u e r r a i n U c r a i n a . A q u e l t a v o l o d o b b i a m o e s s e r c i a n c h e n o i , p e r c h é a l t r i m e n t i P u t i n r a g g i u n g e r e b b e u n o d e i s u o i o b i e t t i v i : c e r t i f i c a r e l ’ i r r i l e v a n z a d e l l ’ E u r o p a , p r e m e s s a p e r e s t e n d e r e l e s u e p o l i t i c h e d i a g g r e s s i o n e a d a l t r i P a e s i " . " G l i i n t e r e s s i i t a l i a n i s i d i f e n d o n o p r o m u o v e n d o l ’ u n i t à e u r o p e a , n o n i n d e b o l e n d o l a . E s u l l e p o l i t i c h e c o n t r o l a c r i s i c l i m a t i c a , b a s t a c o n l a f a v o l a d e l l ’ i d e o l o g i a g r e e n . P e r c h é , s e m m a i , i d e o l o g i c o è l ’ a p p r o c c i o d i c h i n e g a l ’ e v i d e n z a s c i e n t i f i c a , n o n d i c h i n e r a c c o g l i e l ’ a l l a r m e ; i d e o l o g i c o - h a c o n c l u s o S p a g n o l l i - è n o n v e d e r e i c o l p i i n f e r t i d a l l a c r i s i c l i m a t i c a a l l a n o s t r a a g r i c o l t u r a , a l l a m o n t a g n a , a l l e i n f r a s t r u t t u r e , a u n t e r r i t o r i o f r a g i l e c o m e q u e l l o d e l l a n o s t r a P e n i s o l a ” .