R o m a , 1 1 g o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o i n o n p o s s i a m o r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à e u r o p e a s e n z a i n v e s t i m e n t i c o m u n i . I l b i l a n c i o e u r o p e o è t r o p p o d e b o l e p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e d e i n o s t r i t e m p i , è u n b i l a n c i o c h e n o n a r r i v a n e m m e n o a l 2 % d e l P i l c o m p l e s s i v o d e l l ' U e . D o b b i a m o i n v e c e c o n c e n t r a r c i s u g l i i n v e s t i m e n t i c o m u n i p e r u n g r a n d e p i a n t o i n d u s t r i a l e e s o c i a l e e u r o p e o c h e a c c o m p a g n i l a c o n v e r s i o n e e c o l o g i c a e d i g i t a l e " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l ' a p p e l l o P d ' V e r s o g l i S t a t i U n i t i d ' E u r o p a ' . " I n q u e s t o s e n s o g l i e u r o b o n d s o n o n e c e s s a r i e m i s p i a c e s e n t i r e u n a t t e g g i a m e n t o d i r e s a d a p a r t e d e l m i n i s t r o T a j a n i e d e l g o v e r n o i t a l i a n o . O c c o r r e i n s i s t e r e s u g l i i n v e s t i m e n t i c o m u n i e n o i r i n n o v i a m o l ' a p p e l l o a l g o v e r n o a f a r e i n s i e m e a n o i q u e s t a b a t t a g l i a " .