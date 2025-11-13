R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i s i a m o d i f r o n t e a s f i d e n o n m e n o c o m p l e s s e d i q u e l l e d e l C o v i d . C ' è i l r i t o r n o d e l l e g u e r r e , l a c r i s i e n e r g e t i c a , l ' a u m e n t o d e l l e d i s e g u a g l i a n z e , l a c r i s i c l i m a t i c a " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a l l a p r e s e n t a z i o n e a l l a C a m e r a d e l n u o v o n u m e r o d i I t a l i a n i e u r o p e i . " D a v a n t i a q u e s t e s f i d e c ' è u n a m a n c a n z a d i c o r a g g i o d e l l ' U e , c h e d e v e f a r e n e c e s s a r i a m e n t e u n p a s s o a v a n t i s u l l ' i n t e g r a z i o n e . S e v u o i e s i s t e r e e r i l a n c i a r e d e v i a u m e n t a r e l ' i n t e g r a z i o n e e u r o p e a . C o m e f a r l o ? P e r n o i , a p a r t i r e d a l s u p e r a m e n t o d e l p r i n c i p i o d e l l ' u n a n i m i t à " .