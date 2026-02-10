R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ D i a l o g o , r i s p e t t o , l u n g i m i r a n z a , s o l i d a r i e t à . Q u a n t e c o s e è s t a t o D a v i d S a s s o l i . P r o p r i o p e r q u e s t o d e d i c a r e a l u i u n o d e i p a l a z z i d e l p a r l a m e n t o e u r o p e o è u n a b e l l i s s i m a d e c i s i o n e c h e r i c o n o s c e i l v a l o r e d i c h i s i è s p e s o f i n o a l l a f i n e i n d i f e s a d e l l a d e m o c r a z i a e d e l l ’ i n t e g r a z i o n e e u r o p e a . E c h e f a d i D a v i d u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r c i ò c h e l ’ E u r o p a è c h i a m a t a a e s s e r e s o p r a t t u t t o o g g i , n e l m o m e n t o p i ù d e l i c a t o d e l l a s u a s t o r i a ” . C o s ì s u i s o c i a l l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n .