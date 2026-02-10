Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Dialogo, rispetto, lungimiranza, solidarietà. Quante cose è stato David Sassoli. Proprio per questo dedicare a lui uno dei palazzi del parlamento europeo è una bellissima decisione che riconosce il valore di chi si è speso fino alla fine in difesa della democrazia e dellintegrazione europea. E che fa di David un punto di riferimento per ciò che lEuropa è chiamata a essere soprattutto oggi, nel momento più delicato della sua storia. Così sui social la segretaria del Pd, Elly Schlein.