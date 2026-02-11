R o m a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ O c c o r r e c o m p l e t a r e i l m e r c a t o u n i c o e p r o t e g g e r e i l m o d e l l o s o c i a l e e u r o p e o . E n r i c o L e t t a n e l s u o o t t i m o r a p p o r t o i n d i c a c o n p r o p o s t e c o n c r e t e c o m e a g i r e i n q u e s t a d i r e z i o n e . P e n s o a q u e l l a s u l 2 8 e s i m o r e g i m e , u n a o p p o r t u n i t à p e r s e m p l i f i c a r e i l q u a d r o p e r l e i m p r e s e . P e n s o a l l a p a r t e d e l r a p p o r t o c h e s i c o n c e n t r a s u l l a n e c e s s i t à d i g a r a n t i r e l a l i b e r t à d i r e s t a r e , o l t r e q u e l l a d i c i r c o l a r e : s i g n i f i c a p o l i t i c h e s o c i a l i , p o l i t i c h e p e r i l d i r i t t o a l l ’ a b i t a r e , l a v o r o d i g n i t o s o e s e r v i z i p u b b l i c i e s s e n z i a l i ” . L o h a d e t t o l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n o g g i , i n t e r v e n e n d o a l l a r i u n i o n e c o n i l e a d e r d e i p a r t i t i s o c i a l i s t i e u r o p e i .