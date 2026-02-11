R o m a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " H o v i s t o c h e i l g o v e r n o i t a l i a n o e t e d e s c o s t a n n o f a c e n d o a s s e , m a l o s t a n n o f a c e n d o i n u n a d i r e z i o n e c h e n o n è q u e l l a c h e s e r v e . L o d i c o p e r c h é a b b i a m o s e n t i t o d i n u o v o n e g a r e l a p r o s p e t t i v a d e g l i e u r o b o n d e d e g l i i n v e s t i m e n t i c o m u n i c h e i n v e c e s o n o n e c e s s a r i a n z i t u t t o a l r i l a n c i o e c o n o m i c o e u r o p e o , e d e n t r o a q u e l l o e u r o p e o a q u e l l o i t a l i a n o i n p a r t i c o l a r e , e s u q u e s t o d e v o d i r e n o n b i s o g n a a v e r e l ' a t t e g g i a m e n t o d i r e s a c h e a b b i a m o a s c o l t a t o q u e s t a m a t t i n a d a l g o v e r n o " . C o s ì E l l y S c h l e i n a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l ' a p p e l l o P d ' V e r s o g l i S t a t i U n i t i d ' E u r o p a ' . " A i t e m p i i n c u i c ' e r a u n g o v e r n o g i a l l o r o s s o e i l p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o s i c h i a m a v a D a v i d S a s s o l i , l a b a t t a g l i a è s t a t a f a t t a . C i s o n o r a g i o n i p e r a n d a r e a v a n t i s u q u e s t a s t r a d a " , h a s o s t e n u t o l a s e g r e t a r i a D e m .