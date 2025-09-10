R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a P r e s i d e n t e v o n d e r L e y e n h a t r a t t a t o t a n t i s s i m i t e m i , m a l a p o l i t i c a e u r o p e a d e v e r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e r e a l i d e i c i t t a d i n i " , h a d i c h i a r a t o A n t o n e l l a S b e r n a , v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o p e r F d I , i n t e r v e n e n d o i n c o l l e g a m e n t o d a S t r a s b u r g o d u r a n t e l ’ a n a l i s i d e l d i s c o r s o s u l l o S t a t o d e l l ’ U n i o n e 2 0 2 5 , t r a s m e s s a d a A d n k r o n o s . " C i s o n o m o l t e i n i z i a t i v e c h e t r o v i a m o p o s i t i v e , a d e s e m p i o s u l t e m a d e l l ’ i m m i g r a z i o n e , c h e r i f l e t t o n o l e p r o p o s t e d e l n o s t r o g o v e r n o a t u t e l a d e g l i e s s e r i u m a n i e c o n t r o o g n i f o r m a d i s f r u t t a m e n t o " , h a a g g i u n t o . S b e r n a h a s o t t o l i n e a t o l a n e c e s s i t à d i a d a t t a r e l e p o l i t i c h e e u r o p e e a i t e m p i r e a l i : " M o l t e d e l l e a g e n d e s u c u i l a v o r i a m o s o n o s t a t e c o n c e p i t e i n u n c o n t e s t o g e o p o l i t i c o c o m p l e t a m e n t e d i v e r s o . I l P a r l a m e n t o e u r o p e o , i n s i e m e a l l a C o m m i s s i o n e e a l C o n s i g l i o , d e v e g a r a n t i r e c h e l e p o l i t i c h e s i a n o p i ù e f f i c a c i e r i s p o n d e n t i a l l e e s i g e n z e c o n c r e t e " . S e c o n d o l a v i c e p r e s i d e n t e , o c c o r r e u n a p p r o c c i o p r a g m a t i c o : " B i s o g n a r i p o r t a r e a l c e n t r o l e n e c e s s i t à d e i n o s t r i a g r i c o l t o r i , d e l l e i m p r e s e , d e i c i t t a d i n i , d e i g i o v a n i e d e g l i s t u d e n t i . P o l i t i c h e f i n a n z i a t e c o r r e t t a m e n t e e c o n u n a g i u s t a i s p i r a z i o n e d e v o n o p o t e r d i v e n t a r e p i e n a m e n t e o p e r a t i v e n e i s i s t e m i n a z i o n a l i " , h a c o n c l u s o S b e r n a .