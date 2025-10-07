R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " A c c u s a t a d i l e s i o n i a g g r a v a t e p o t e n z i a l m e n t e l e t a l i e a l t r e c o n d o t t e c r i m i n o s e i n c o n c o r s o c o n a l t r i , a l l ' i n t e r n o d i u n ' o r g a n i z z a z i o n e c r i m i n a l e . M a c o l t r u c c h e t t o d e l v o t o s e g r e t o , r i c h i e s t o d a i g r u p p i d i s i n i s t r a , a n c h e q u a l c u n o c h e s i d i c e d i ' c e n t r o d e s t r a ' h a v o t a t o p e r s a l v a r e l a s i g n o r a S a l i s d a l p r o c e s s o . V e r g o g n a " . L o s c r i v e s u X i l v i c e p r e m i e r e l e a d e r d e l l a L e g a M a t t e o S a l v i n i .