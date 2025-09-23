R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I o n o n v o g l i o s o t t r a r m i a l p r o c e s s o . A n z i , v o g l i o e s s e r e p r o c e s s a t a . M a n o n i n U n g h e r i a , d o v e s a r e b b e u n p r o c e s s o p o l i t i c o , d o v e l a s e n t e n z a è g i à s c r i t t a . V o g l i o e s s e r e p r o c e s s a t a n e l m i o P a e s e . I n I t a l i a . I o h o f i d u c i a n e l l a m a g i s t r a t u r a . H o f i d u c i a d e l l a m a g i s t r a t u r a i t a l i a n a " . L o d i c e I l a r i a S a l i s a l C o r r i e r e d e l l a s e r a , n e l g i o r n o i n c u i l a c o m m i s s i o n e J u r i d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o v o t a , a p o r t e c h i u s e , s u l l a r i c h i e s t a d i r e v o c a d e l l ' i m m u n i t à . " L a m i a i n t e n z i o n e n o n è m a i s t a t a q u e l l a d i s o t t r a r m i a u n p r o c e s s o . R i v e n d i c o , c o m e c h i u n q u e a l t r o , i l d i r i t t o a u n p r o c e s s o e q u o e g i u s t o , c o n t u t t e l e g a r a n z i e d e m o c r a t i c h e d e l c a s o . I n U n g h e r i a q u e s t o n o n è e v i d e n t e m e n t e p o s s i b i l e . P e r q u e s t o l a d i f e s a d e l l a m i a i m m u n i t à è o g g i f o n d a m e n t a l e " , s p i e g a l ' e u r o d e p u t a t a d i A v s . " D a l l a c a s i s t i c a , d a i p r e c e d e n t i , a i m i e i a v v o c a t i r i s u l t a c h e a v o l t e l ’ i n i z i a t i v a s i a s t a t a p r e s a d a l l a P r o c u r a , m a a l t r e v o l t e l ’ i n i z i a t i v a s i a s t a t a p r e s a d a l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a . S o n o c o n v i n t a c h e i l g o v e r n o s i a i n g r a d o d i f a r s ì c h e i l p r o c e s s o a v v e n g a i n I t a l i a , s e c o n d o l e g a r a n z i e d e l d i r i t t o , i n m o d o c h e p o s s a p o r t a r e a u n a s e n t e n z a g i u s t a . È q u e l l o c h e c h i e d o c o n f o r z a " , a g g i u n g e S a l i s .