R o m a , 8 o t t ( A d n k r o n o s ) - " S a l i s c h i a m a , N o r d i o r i s p o n d e ? F i n o r a h o s e n t i t o s o l o i n s u l t i e f a l s i t à : s i r i p e t e c h e i o v o g l i a s o t t r a r m i a l l a G i u s t i z i a . N o n è v e r o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l I l a r i a S a l i s , s p i e g a n d o : " L a m i a r i c h i e s t a , d a c i t t a d i n a i t a l i a n a , è s e m p l i c e e c h i a r a — e r e s t a i m m u t a t a : v o g l i o e s s e r e p r o c e s s a t a i n I t a l i a , c o n t u t t e l e g a r a n z i e d e m o c r a t i c h e p r e v i s t e d a l n o s t r o o r d i n a m e n t o c o s t i t u z i o n a l e . N o n i n u n r e g i m e " . " S i p u ò f a r e , e s i p u ò f a r e s u b i t o . L ’ i m m u n i t à p a r l a m e n t a r e e u r o p e a n o n l o i m p e d i s c e . T u t t o d i p e n d e d a l l a v o l o n t à d e l l e a u t o r i t à i t a l i a n e . R e s t o i n a t t e s a d i s a p e r e c h e n e p e n s a n o - p r o s e g u e l ' e u r o p a r l a m e n t a r e d i A v s - . A l t r i m e n t i , i l s o s p e t t o è i n e v i t a b i l e : c h e q u a l c u n o u t i l i z z i l a m i a v i c e n d a p e r f a r e b e c e r a p r o p a g a n d a p o l i t i c a , m e n t r e a l t r i i n t e n d o n o l a g i u s t i z i a ( s i c ) c o m e q u e l l a d i O r b á n — e i l l o r o u n i c o d e s i d e r i o è v e d e r e m a r c i r e , n e l l e g a l e r e d i u n r e g i m e s t r a n i e r o , u n a c o n n a z i o n a l e e u n a v v e r s a r i o p o l i t i c o . C h e r a z z a d i p a t r i o t i . . . " .