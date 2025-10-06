R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l a r i a S a l i s è s t a t a r i c o n o s c i u t a c o l p e v o l e d i a l c u n i r e a t i c o m m e s s i p r i m a d e l l a s u a e l e z i o n e a l P a r l a m e n t o e u r o p e o e d u n q u e n o n c o p e r t i d a l l ’ i m m u n i t à d e l l a c a r i c a . L a C o m m i s s i o n e e u r o p e a h a a p e r t o u n a p r o c e d u r a d i i n f r a z i o n e v e r s o l ’ U n g h e r i a , f i n o a b l o c c a r e a l c u n i a i u t i f i n a n z i a r i , p e r v i o l a z i o n e d e i d i r i t t i u m a n i , d e l l e n o r m e s u l l a g i u s t i z i a e s u l g i u s t o p r o c e s s o . Q u e s t a p r o c e d u r a è s t a t a v o t a t a a n c h e d a l P a r t i t o p o p o l a r e e u r o p e o . S e s i r i c o n o s c e a l l ’ U n g h e r i a d i e s s e r e i n a d e m p i e n t e s u a l c u n e g a r a n z i e f o n d a m e n t a l i c h e r i g u a r d a n o i l g i u s t o p r o c e s s o e l a d e t e n z i o n e , c o m e è p o s s i b i l e a l P a r l a m e n t o v o t a r e l a r e v o c a d e l l ’ i m m u n i t à a S a l i s ? " . C o s ì l a d e p u t a t a d i A z i o n e D a n i e l a R u f f i n o . " D a l e i t u t t o m i d i v i d e e m a i p o t r e m m o t r o v a r c i s c h i e r a t e d a l l a s t e s s a p a r t e s u l l a p i ù b a n a l e d e l l e q u e s t i o n i . I l t e m a d e l v o t o a l P a r l a m e n t o e u r o p e o è : s i p u ò c o n c e d e r e a u n P a e s e c h e v i o l a g a r a n z i e c o s t i t u z i o n a l i f o n d a m e n t a l i e d i r i t t i i n a l i e n a b i l i r i c o n o s c i u t i d a l l ’ U n i o n e e u r o p e a , d i c a r c e r a r e u n c i t t a d i n o d e l l ’ U n i o n e , c o m p r e s i i c i t t a d i n i u n g h e r e s i ? " , c o n c l u d e .