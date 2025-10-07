R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - - “ P e r f o r t u n a i n E u r o p a i g o v e r n i l i s c e l g o n o i c i t t a d i n i , n o n B o n e l l i e F r a t o i a n n i . S i c h i a m a d e m o c r a z i a , u n c o n c e t t o c h e s f u g g e a c h i v a i n u n a l t r o P a e s e d e m o c r a t i c o p e r p i c c h i a r e c h i l a p e n s a d i v e r s a m e n t e e p o i s c a p p a d a l l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à . P r e d i c a n o d i r i t t i e l i b e r t à , m a d i m e n t i c a n o c h e l a p r i m a l i b e r t à , i n o g n i S t a t o d i d i r i t t o , è r i s p e t t a r e l e r e g o l e . E s i c o m p o r t a n o c o m e i p e g g i o r i s q u a d r i s t i d i a n t i c a m e m o r i a , i n c a p a c i d i t o l l e r a r e c h i n o n è a l l i n e a t o a l l o r o p e n s i e r o ” . C o s ì i n u n a n o t a i l d e p u t a t o e v i c e m i n i s t r o a l M i t E d o a r d o R i x i .