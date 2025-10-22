R o m a , 2 2 o t t ( A d n k r o n o s ) - " R i b a d i r e l a f e r m a c o n d a n n a d e l l a g r a v e , i n a m m i s s i b i l e e i n g i u s t i f i c a t a a g g r e s s i o n e r u s s a d e l l ' U c r a i n a " e " c o n t i n u a r e a g a r a n t i r e p i e n o s o s t e g n o e s o l i d a r i e t à a l p o p o l o e a l l e i s t i t u z i o n i u c r a i n e , m e d i a n t e t u t t e l e f o r m e d i a s s i s t e n z a n e c e s s a r i e " è i l p r i m o p u n t o d e g l i i m p e g n i p e r i l g o v e r n o c o n t e n u t i n e l l a r i s o l u z i o n e c h e i l P d h a d e p o s i t a t o i n S e n a t o i n o c c a s i o n e d e l l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a p r e m i e r M e l o n i i n v i s t a d e l p r o s s i m o C o n s i g l i o U e . T r a i v a r i p u n t i d e l l a r i s o l u z i o n e d e m , a n c h e " r i c o n o s c e r e , s i a i n s e d e n a z i o n a l e c h e a l i v e l l o e u r o p e o , l a P a l e s t i n a q u a l e S t a t o d e m o c r a t i c o e s o v r a n o e n t r o i c o n f i n i d e l 1 9 6 7 e c o n G e r u s a l e m m e q u a l e c a p i t a l e c o n d i v i s a " e " a s s u m e r e i n s e n o a l l ’ U n i o n e e u r o p e a , o g n i i n i z i a t i v a n e c e s s a r i a a p o r r e f i n e a l l ’ o c c u p a z i o n e i l l e g a l e d e i t e r r i t o r i p a l e s t i n e s i " . A n c o r a , " p r o m u o v e r e l ’ e m b a r g o t o t a l e d i a r m i d a e v e r s o I s r a e l e , e s o s p e n d e r e q u a l s i a s i f o r m a d i c o o p e r a z i o n e m i l i t a r e " c o n I s r a e l e e " d a r e p i e n a a t t u a z i o n e " a i p r o n u n c i a m e n t i d e l l a C p i . I d e m c h i e d o n o a n c h e a l g o v e r n o l ' i m p e g n o a " s c e g l i e r e s e n z a e s i t a z i o n i e a m b i g u i t à , d i f r o n t e a l l e m i n a c c e g l o b a l i e a l l e s f i d e c o n t i n u e r a p p r e s e n t a t e d a l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e a m e r i c a n a , l ’ i n t e r e s s e e u r o p e o " e a " s o s t e n e r e u n a r i s p o s t a e u r o p e a u n i t a r i a a l l e p o l i t i c h e d e i d a z i d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p " e , t r a l e a l t r e c o s e , a n c h e a " i s t i t u i r e o r g a n i d i c o n t r o l l o , p r e v e n z i o n e e c o n t r a s t o c o n t r o l e i n g e r e n z e s t r a n i e r e n e i p r o c e s s i d e m o c r a t i c i d e g l i S t a t i m e m b r i d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a e n e i P a e s i c a n d i d a t i , p e r c o n t r a s t a r e s e g n a t a m e n t e l a m i n a c c i a d i r e t t a a l l a s i c u r e z z a c h e p r o v i e n e d a l l a R u s s i a " .